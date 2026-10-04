Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde acil durumdan iletişime çok disiplinli hizmet içi eğitim

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde düzenlenen program, kurum içi hizmet kalitesini ve personelin görev süreçlerindeki yeterliliğini artırmayı hedefledi. Birim Bazlı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında gerçekleşen etkinlikler, öncelikli olarak tıbbi sekreter ve hasta karşılama çalışanlarının günlük uygulamalarında karşılaştıkları risklere ve hasta ilişkilerine odaklandı.

Verilen eğitim başlıkları:

Eğitimler, ilgili uzman eğitmenler aracılığıyla; Afet ve Acil Durum Yönetimi, Yangın Söndürücülerinin Kullanımı, Hasta Hakları ve Sorumlulukları, Kişilerarası İletişim, Fatura ve Provizyon Süreçleri ve Renkli Kodlar başlıklarını kapsadı. Katılımcılara teorik bilgilerle birlikte pratik uygulama ve örnek vakalar üzerinden yönlendirmeler yapıldı.

Beklenen etkiler:

Eğitimlerin, hastane hizmetlerinin daha güvenli ve etkin yürütülmesine katkı sağlaması; personelin acil durumlara müdahale kapasitesinin, hasta hakları bilincinin ve kurum içi iletişim becerilerinin güçlendirilmesi amaçlandı. Ayrıca fatura ve provizyon süreçlerine dair uygulamalı bilgiler, idari süreçlerin hızlanmasına destek verecek şekilde planlandı.

Hastane yönetimi, birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen bu hizmet içi eğitimlerin personelin bilgi ve farkındalığını artıracağını belirtti ve programa katkı sunan eğitmenlere teşekkür etti.

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN TIBBİ SEKRETER VE HASTA KARŞILAMA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ. EĞİTİMLERDE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNDEN YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİNİN KULLANIMINA, HASTA HAKLARINDAN KİŞİLERARASI İLETİŞİME KADAR FARKLI BAŞLIKLAR ELE ALINDI.