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Aydın'da sahte içki ve makaron çetesine beş adresli darbe: üç tutuklama

Aydın'da beş adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda kaçak tütün, makaron ve etil alkol ele geçirildi; 4 gözaltından 3 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın'da sahte içki ve makaron çetesine beş adresli darbe: üç tutuklama

Operasyonun genel çerçevesi:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon, bölgedeki kaçak ürün akışını kesmeyi ve sahte/kaçak üretimin önüne geçmeyi hedefledi.

ele geçirilen malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ve sahte ürüne el konuldu. Ekiplerin tespit ettiği ve ele geçirilenler arasında 490 litre etil alkol, 9 şişe içki, 35 litre içki, 107 adet alkol aroması, 81 bin 600 adet dolu makaron, 402 bin 600 adet boş makaron, 137 kilogram açık tütün ve 5 adet sigara sarma makinesi bulunuyor. Ele geçirilen materyaller, incelenmek üzere emniyet envanterine alındı.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında H.K., E.B., M.K. ve B.S. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheli H.K., E.B. ve M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ve delil değerlendirme işlemleri emniyet ve adli makamlarca sürdürülüyor.

Aydın&#039;da 5 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

Aydın'da 5 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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