Aydın'da eş zamanlı baskın: sahte içki ve tütün ticaretine darbe

Operasyonun kapsamı:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilikle mücadele çerçevesinde il genelinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda hem üretim hem de dağıtıma yönelik çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Aramalarda 490 litre etil alkol, 9 şişe içki ve 35 litre içki ile birlikte 107 adet alkol aroması bulundu. Tütün ve makaron sayıları da dikkat çekiciydi: 81 bin 600 adet dolu makaron, 402 bin 600 adet boş makaron ve 137 kilogram açık tütün ele geçirildi. Ayrıca 5 adet sigara sarma makinesi operasyon alanlarından çıkarıldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında H.K., E.B., M.K. ve B.S. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci sonucunda B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; H.K., E.B. ve M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

soruşturmanın yönü ve etkisi:

Ele geçirilen malzeme miktarı, yapılan operasyonun ölçeğini ve bölgede yürütülen sahte içki ile kaçak tütün faaliyetlerinin hacmini ortaya koyuyor. Emniyet birimleri, ele geçirilen ürünlerin kaynağı ile dağıtım ağlarının tespiti için incelemeleri sürdürüyor. Olay, kaçakçılıkla mücadelede yürütülen denetimlerin devam edeceğini gösteriyor.

ELE GEÇİRİLENLER