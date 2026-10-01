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Balıkesir'de yaşlılar günü coşkuyla kutlandı

Balıkesir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, Kent Konseyi ritimleri ve 'Fesüphanallah' şarkısıyla kutlandı; valilik önünde yürüyüş ve neşeli anlar yaşandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:03

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Balıkesir'de yaşlılar günü coşkuyla kutlandı

Balıkesir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması

Balıkesir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, kent merkezinde düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerinin geleneksel programı kapsamında, yaşlıların toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Programın akışı:

Günün ilk bölümünde Valilik önünde toplanan katılımcılar, Altıeylül Kent Konseyi ekiplerinin ritimleriyle coştu. Topluluk, halk arasında büyük ilgi gören 'Fesüphanallah' şarkısıyla doyasıya oynadı; etkinliği izleyenler arasında Vali Yardımcısı Aydın Memük de yer aldı. Kutlamalar, kortej halinde yapılan yürüyüşle devam etti ve anlar boyunca katılımcılar moral ve enerji dolu görüntüler sergiledi.

Etkinliğin amacı ve katılım:

Organizasyonun temel hedefi, yaşlı bireylerin sosyal yaşamda daha görünür olmasını sağlamak ve toplumsal katılımı teşvik etmektir. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen kutlamalar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca güvenlik ve sağlık önlemleri alınırken, katılımcıların keyifli vakit geçirmesi ön planda tutuldu.

Balıkesir'deki kutlamalar, hem resmi temsilcilerin katılımı hem de vatandaşların samimi tepkileriyle dikkat çekti; program yürüyüş ve müzik eşliğinde son buldu.

KENT KONSEYİ&#039;NİN RİTİMLERİ İLE COŞAN YAŞLILAR, GÜNÜN TADINI ÇIKARTARAK BALIKESİR VALİLİĞİ ÖNÜNDE...

KENT KONSEYİ'NİN RİTİMLERİ İLE COŞAN YAŞLILAR, GÜNÜN TADINI ÇIKARTARAK BALIKESİR VALİLİĞİ ÖNÜNDE DOYASIYA KURTLARINI DÖKTÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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