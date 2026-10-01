Asırlık makinalarda can bulan Türk kahvesi Sivas'tan dünyaya taşınıyor

Sivas'ta asırlık makinelerde hayat bulan kahve

Kendine has kokusu, yoğun köpüğü ve tadıyla öne çıkan Türk kahvesi, özel günlerde ve misafir ağırlamada geleneksel bir tercih olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde günlük ortalama 2 buçuk milyar fincan kahve tüketiliyor; Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) bu etkiye atfen her yıl 1 Ekim'de Dünya Kahve Günü'nü kutluyor. Türkiye'de kahve genellikle kaynatılarak tüketilirken, Sivas'taki bir işletme bu geleneği asırlık makinelerle sürdürüyor.

Kavurma ve öğütme süreçleri:

İşletme, Brezilya'dan gemilerle getirilen çiğ kahve çekirdeklerini alarak başladıktan sonra, içinde asırlık kavurma makinelerinin bulunduğu atölyede çekirdekleri kıvamına ulaşana dek kavuruyor. Kavrulan çekirdekler soğutulduktan sonra, 100 yıldır çalışan taş değirmenlerde öğütülerek Türk kahvesi kıvamına getiriliyor. Bu süreç, ürünün aromasını ve geleneksel tadını korunmasını sağlıyor; işletme yetkilileri, her çekirdeğin Türk kahvesine dönüşmediğini ve damak zevkine en yakın çekirdeğin Brezilya kahvesi olduğunu belirtiyor.

Türk kahvesinin kültürel ve tarihi yeri:

İşletmenin 4'üncü kuşak sahibi Tayfun Talas, Türk kahvesinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan özel bir yere sahip olduğunu vurguluyor. Talas, kahvenin kökenine dair anlatılan hikâyeyi hatırlatarak, ürünün ilk zamanlarda ilaç ve besin olarak kullanıldığını; daha sonra kavrulup içecek haline geldiğini aktarıyor. Osmanlı'ya kahvenin gelişinde Yemen Valisi Özdemir Paşa'nın rolüne dikkat çeken Talas, Türk kahvesinin ince öğütülüp kaynatılarak tüketilmesinin, ona özgü bir kimlik kazandırdığını söylüyor.

Talas, misafir ağırlamada kahvenin önemine değinerek, Türk kahvesinin saygın ve itibarlı bir içecek olduğunu, yanında gül lokumu ikram edilmesinin kültürel bir ritüel olduğunu ifade ediyor. Sivas'taki atölyede geleneksel yöntemlerle hazırlanan kahveler, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da ilgi görüyor ve bu üretim biçimiyle Türk kahvesinin özgün tadı korunuyor.

SİVAS'TA ASIRLIK MAKİNALARDA KAVRULAN VE ÖĞÜTÜLEN TÜRK KAHVESİ, YURDUN VE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İLGİ GÖRÜYOR.