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Aydın Ticaret Odası'nda sandıklar açıldı: üyeler 'düğün günü' coşkusuyla oy kullanıyor

Aydın Ticaret Odası'nda 17 meslek komitesi için başlayan seçimde yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. Hakan Ülken tek listeyle dördüncü kez aday.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın Ticaret Odası'nda sandıklar açıldı: üyeler 'düğün günü' coşkusuyla oy kullanıyor

seçim süreci ve katılım:

Aydın Ticaret Odası’nda (AYTO) genel kurul heyecanı sabah saat 10.00’da başladı. Sandık başına giden üyelerin, oda bünyesindeki 17 meslek komitesinin yeni üyelerini belirlemesi öngörülüyor. Seçimin gün boyu devam edeceği ve oy verme işleminin saat 17.00’ye kadar süreceği bildirildi.

Toplamda her meslek komitesinden seçilecek üçer isimle oluşturulacak 51 kişilik oda meclisi için üyelerin sandık başına gitmesi bekleniyor. Organizasyonda gözlenen en belirgin unsur ise üyelerin yoğun katılımı oldu; seçimlerde yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

oy verme düzeni ve meclis yapısı:

Seçimde, her bir meslek komitesi kendi aday listesini ve tercihlerini belirleyerek meclise üç temsilci gönderecek. Bu yapı sonucunda oluşacak oda meclisi, önümüzdeki dönemde AYTO’nun karar süreçlerinde görev alacak. Saat akşam 17.00’ye kadar sürecek oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklar kapatılarak sonuçlar değerlendirmeye alınacak.

başkanın değerlendirmesi:

Mevcut Başkan Hakan Ülken, seçimlere "Güneş Grubu" adıyla tek liste halinde girdiklerini ve üyelerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Ülken, süreci şöyle özetledi: "Evet, bugün Güneş Grubu, sarı kravatlarımızla ekibimiz aynen devam ediyor. Tek liste olmasına rağmen üyelerimiz çok yoğun bir katılım gösteriyor. Bu bizim için çok önemli."

Ülken ayrıca AYTO’nun tarihine dikkat çekerek, kurumun 100 yılı aşkın geçmişine vurgu yaptı ve seçimin demokratik bir ortamda yapılmasının önemini vurguladı: "Aslında bu, üyelerimizin oda ile olan gönül bağının bir yansıması. Bugün hep birlikteyiz, bir düğün günü gibi." Başkan, aynı kararlılıkla faaliyet ve projelere devam ederek Aydın’a hizmet vereceklerini ifade etti.

AYTO’DA SEÇİM HEYECANI BAŞLADI: &quot;10 BİN ÜYE SANDIK BAŞINDA&quot;

AYTO’DA SEÇİM HEYECANI BAŞLADI: "10 BİN ÜYE SANDIK BAŞINDA"

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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