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Baltık'ta senaryo uyarısı: Estonya başbakanı Rusya tehdidine dikkat çekti

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Hürmüz Boğazı örneğiyle Baltık Denizi riskine dikkat çekti; NATO Genel Sekreteri Rutte savunma adımlarını anlattı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Elif Demir

Baltık'ta senaryo uyarısı: Estonya başbakanı Rusya tehdidine dikkat çekti

Tallinn'de ortak basın toplantısı

Resmi ziyaret amacıyla Estonya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Başbakan Kristen Michal ile Stenbock Evi'nde görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda hem bölgesel güvenlik hem de NATO'nun doğu kanadına ilişkin adımlar ele alındı.

Türk F-16'larının müdahalesi:

Rutte, Estonya'daki Amari Hava Üssünde konuşlanan müttefik uçaklarının ülkenin hava sahasını korumaya yardımcı olduğunu vurguladı. Bir insansız hava aracının Estonya sınırını geçmesinin ardından 1 Eylül tarihinde Türk savaş uçaklarının Amari'den alarm üzerine havalandığını hatırlatan Rutte, "Görevin işini yapması tam olarak budur" dedi.

Rutte, NATO'nun entegre hava ve füze savunmasını güçlendirdiklerini, hem karada hem denizde Baltık Nöbetçisi misyonuyla Estonya'nın yanında olduklarını söyledi.

Hibrit saldırılar ve misilleme seçenekleri:

Basın toplantısında Rusya kaynaklı hibrit saldırılara nasıl karşılık verileceği sorulduğunda Rutte, müttefiklerin bu tür faaliyetlere karşı eğitim yaptığını ve gerekli misilleme seçeneklerine sahip olduklarını belirtti. "Bunlar her zaman görünür değil ve kamuya açıklanmıyor. Her zaman bire bir misilleme şeklinde de değil. Bazen simetrik bazen asimetrik olacaklar" ifadelerini kullandı.

Rutte ayrıca, hibrit faaliyetlerin bir zayıflık işareti olduğunu ve Rusların istediklerini başarmasına izin verilmeyeceğini söyledi. NATO müttefiklerinin sakin kalarak Ukrayna'ya gereken desteği sağlamaya devam etmesinin, Rusya'dan gelen saldırılara verilecek en iyi yanıt olduğunu ekledi.

Estonya'nın değerlendirmesi ve bölgesel koşullar:

Başbakan Kristen Michal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "işlerin yolunda gitmediğini" savundu. Michal, Ust-Luga ve Primorsk limanlarında yangınlar çıktığını, veri merkezleri ve bazı botların zarar gördüğünü, Rus propagandasının da azaldığını belirtti ve bunun Avrupa çapında korkutma taktiklerine yol açtığını ifade etti.

Michal, Rusya'nın hibrit operasyonlarına karşı Estonya'nın Ukrayna'ya desteğinin azalmayacağını, aksine artacağını söyledi. Rutte ise NATO'nun bir müttefikine saldırı halinde gerekli karşılıkları vereceğini, ancak şu anda NATO topraklarına yönelik acil bir tehdit görmediklerini belirtti.

Rutte, "Müttefik topraklarının her karışını savunacağız" diyerek planların hazır olduğunu ve doğu kanadında ileri konuşlandırılmış kara kuvvetlerinin bulunduğunu vurguladı. Michal da NATO'nun farklı senaryolara yönelik planlarının kamuya açık olmamasının gerekçesini, bu tür bilgilerin Ruslar tarafından izlenebileceğine bağladı.

Michal sözlerini, "Herkes Hürmüz Boğazı’na bakıp, Rusya’nın bize saldırması durumunda Baltık Denizi’nde ne olacağını hayal edebilir" diyerek noktaladı; Rutte ise misillemenin her zaman görünür olmayabileceğini tekrarladı ve ittifakın savunma odaklı duruşunu vurguladı.

RESMİ BİR ZİYARET İÇİN ESTONYA&#039;DA BULUNAN NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE, BAŞBAKAN KRİSTEN MİCHAL...

RESMİ BİR ZİYARET İÇİN ESTONYA'DA BULUNAN NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE, BAŞBAKAN KRİSTEN MİCHAL İLE GÖRÜŞTÜ. RUTTE VE MİCHAL, BAŞKENT TALLİNN'DE HÜKÜMET BİNASI STENBOCK EVİ'NDEKİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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