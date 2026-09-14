Bankalarda çalışanlar ve müşteriler sahte para riskine karşı bilgilendirildi

Bozüyük'te bankalarda bilgilendirme çalışması

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, bankalarda görev yapan personel ile vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi. Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, görevli personele ve müşterilere olası riskler ve dikkat edilmesi gereken noktalar aktarıldı.

Eğitimde ele alınan konular:

Ziyaretlerde sahte para tespiti, sahtecilik yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri konusunda örnekler ve önlemler anlatıldı. Banka personelinin şüpheli durumları tespit etmesi, müşterilerle iletişimde dikkat etmesi gereken hususlar ve hızlı bildirim süreçleri üzerinde duruldu.

Vatandaşlara ve çalışanlara yapılan uyarılar:

Ekipler ayrıca genel güvenlik konularında uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşürler dağıttı. Bu materyallerde, dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek basit önlemler ve şüpheli işlem bildirimi için başvurulacak kanallar yer aldı. Polis, benzer bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

BANKALARA SAHTE PARA VE DOLANDIRICILIK UYARISI