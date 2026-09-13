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Beykoz operasyonunda 409 kilo skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltında

İstanbul Emniyeti Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri, 13 Eylül 2026'de Beykoz'da düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirdi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 21:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beykoz operasyonunda 409 kilo skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltında

İstanbul'da büyük skunk operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan ortak çalışmada, Beykoz ilçesinde tespit edilen araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

operasyon ayrıntıları:

Soruşturma kapsamında 13 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen baskınlarda, araçlarda yapılan aramalarda 409 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon neticesinde üç şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul&#039;da uyuşturucu operasyonu : 3 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu : 3 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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