Bilecik derbisinde kazanan çıkmadı, gruplarda çekişme sürüyor

u12 gençler ligi ikinci hafta değerlendirmesi:

U12 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'nda ikinci hafta maçları geride kaldı. Her iki grupta da sert karşılaşmalar ve farklı skorlar görüldü. A Grubu'nda Söğütspor, B Grubu'nda ise 4 Eylülspor ve Vitraspor öne çıkan sonuçlar aldı. Bilecik derbisinde ise kazanan çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.

a grubu sonuçları ve puan durumu:

İlk haftada Bozüyük Gücüspor, deplasmanda Demirköy 2018 Spor'u 7-0 yenerken; Söğütspor evinde Gölpazarıspor'u 5-0 mağlup etti. Bilecik Gençlerbirliği Spor ise Bozüyükspor'u 3-0 ile geçti. Pazaryerispor ilk haftayı BAY olarak geçirmişti.

Ligin ikinci haftasında Söğütspor, Pazaryerispor deplasmanından 4-0 galibiyetle dönerek ilk iki haftayı 6 puan ile tamamladı. Demirköy 2018 Spor, Bozüyükspor karşısında 3-0 kazanırken; Gölpazarıspor kendi sahasında Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 3-2 yenmeyi başardı. Bu sonuçlarla A Grubu'nda Söğütspor 6 puanla liderlik ederken, Bilecik Gençlerbirliği Spor, Bozüyük Gücüspor, Demirköy 2018 Spor ve Gölpazarıspor 3 puanla takip ediyor. Pazaryerispor ve Bozüyükspor henüz puanla tanışamadı.

b grubu derbisi ve liderlik mücadelesi:

B Grubu ilk haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü Ertuğrulspor'u 3-0, Vitraspor Lefkebirlikspor'u 4-3, BFA Güneşspor'u 2-0, 4 Eylülspor ise Osmanelispor'u 6-1 ile geçti.

İkinci haftada Bilecik derbisinde 1299 Bilecikspor Kulübü ile BFA sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Lefkebirlikspor evinde Osmanelispor'a 1-0 yenilirken, 4 Eylülspor kendi evinde Güneşspor'u 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ertuğrulspor ise evinde Vitraspor'a 3-0 yenildi.

Bu sonuçların ardından B Grubu'nda 4 Eylülspor ve Vitraspor ikişer galibiyetle 6 puan ile ilk sırayı paylaşırken, 1299 Bilecikspor Kulübü ve BFA beraberlik sayesinde 4 puanla onları takip etti. Osmanelispor 3 puanla beşinci sırada yer alıyor; Güneşspor, Lefkebirlikspor ve Ertuğrulspor ise henüz puanla tanışmadı.

haftanın programı:

Ligin 3'üncü haftasında A Grubu'nda 3 Ekim'de Bilecik Gençlerbirliği Spor - Pazaryerispor ve Demirköy 2018 Spor - Gölpazarıspor karşılaşmaları oynanacak; Söğütspor bu hafta BAY geçecek. Aynı gün B Grubu'nda Vitraspor - 1299 Bilecikspor Kulübü, Güneşspor - Lefkebirlikspor ve 4 Eylülspor - BFA maçları sahaya çıkacak.

U12 GENÇLER LİGİ'NDE BİLECİK DERBİSİNDE KAZANINI ÇIKMADI