Eskişehir'de denetimde yakalanan motosiklet sürücüsüne 25 bin TL ceza, ehliyetine 6 ay el konuldu

Eskişehir'de denetimde yakalanan motosiklet sürücüsüne idari yaptırım

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında A.İ. idaresindeki 26 AOP 454 plakalı motosikleti durdurdu.

Denetimde tespit edilenler:

Sürücü üzerinde yapılan kontrollerde kanında 1.71 promil alkol bulunduğu belirlendi. Tespit sonrası trafik ekipleri gerekli yasal işlemleri başlattı.

Uygulanan yaptırımlar:

Yapılan yasal işlemler sonucunda sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Trafikten men edilen motosiklet, işlemlerin tamamlanmasının ardından sürücünün yakınına teslim edildi.

Olay, denetimlerin sürücü davranışlarını izleme ve trafikte güvenliği sağlama açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.

ESKİŞEHİR’İN TRAFİK EKİPLERİNCE DURDURULAN VE 1.71 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN KADIN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 25 BİN TL PARA CEZASI UYGULANIRKEN, EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU.