Bin 800 yıllık küp Osmaneli'de buzdolabı görevi görmüş

Bilecik'in Osmaneli ilçesi İznik yolu üzerinde, bu yıl süren YHT tünel çalışmaları sırasında ortaya çıkan büyük boyutlu bir küp, bölgenin yeni tarihi buluntularından biri olarak sergileniyor. Eser, tarihi Aya Yorgi Kilisesi bahçesinde halkın ziyaretine açıldı.

Küpün fiziksel özellikleri ve sergilenmesi:

Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre küpün yüksekliği 1,5 metre, ağız çapı ise 1 metre. Bu boyutlarıyla görenleri şaşırtan eser, Osmaneli Belediyesi çalışanı İlayda Özkök tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Özkök, küpün YHT hattı çalışmaları sırasında bulunduğunu ve diğer tarihi eserlerle birlikte Aya Yorgi Kilisesi bahçesinde sergilendiğini belirtti.

Karbon analizleri ve kullanım amacına ilişkin bulgular:

Yapılan karbon araştırmaları sonuçlarının, küpün yaklaşık 1.800 yıllık olduğunu gösterdiği açıklandı. Özkök, 'İçerisinde yaptığımız karbon araştırmalarından sonra 1800 yıllık olduğunu öğrendik' diyerek konservasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Analizlerde ayrıca küpün içinde gıda örnekleri bulunduğu belirtiliyor.

Yetkililer, bu bulguların küpün dönemin yerel halkı tarafından soğutma ve gıda saklama amacıyla kullanıldığını gösterdiğini; yani Bizans döneminde adeta bir 'buzdolabı' işlevi gördüğünü aktarıyor. Bu tespit, Osmaneli'nin yalnızca bir geçiş noktası olmadığını, aynı zamanda uzun süredir yerleşime uygun ve gelişmiş bir yerleşim alanı olduğunu ortaya koydu.

Osmaneli Belediyesi, bulunan küpü ve diğer eserleri koruma-altına alarak halkın ziyaretine sundu. Yetkililer, serginin bölge tarihine ilişkin farkındalığı artırmasını ve yerel mirasın korunmasına katkıda bulunmasını hedeflediklerini belirtiyor.

YAPILAN BİR KAZI ÇALIŞMASINDA BULUNAN 1800 YILLIK KÜP, ZAMANINDA BUZDOLABI GÖREVİ GÖRÜYORMUŞ