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Bingöl'de 29 ekim kutlamaları protokolün çelenk sunumuyla başladı

Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na düzenlenen çelenk töreniyle kutlandı; protokol üyeleri katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:46

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bingöl'de 29 ekim kutlamaları protokolün çelenk sunumuyla başladı

törenin ayrıntıları:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Bingöl'de Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, Valilik binası önündeki alanda gerçekleştirildi ve kısa, düzenli bir programla sürdü.

protokol katılımı:

Programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samanlı ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan katılarak Atatürk Anıtı'na birlikte çelenk sundu. Tören protokol üyelerinin ortak katılımıyla sembolik bir birlik görüntüsü verdi.

törenin anlamı:

Çelenk sunma törenleri, Cumhuriyetin kuruluş değerlerinin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının anılması bakımından geleneksel bir ritüeldir. Bu tür törenler, yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki bağlılığın ve ulusal bilincin yeniden teyit edilmesine olanak tanır.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

BİNGÖL’DE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK...

BİNGÖL’DE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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