Burdur'da kız isteme töreninde havai fişek atan kişiye soruşturma açıldı

olay detayları:

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 27 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, kız isteme bahanesiyle havai fişek atıldığı görülmüştür.

soruşturmanın kapsamı:

Görüntülerde havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BURDUR'DA, KIZ İSTEME MERASİMİ SIRASINDA YAŞANAN OLAY HAKKINDA GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI.