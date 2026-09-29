Mersin'de otizmli çocuğa yönelik iddia ağır ceza yoluyla değerlenecek

duruşmada gelişmeler:

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, atipik otizm tanılı 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz ile ilgili şiddet iddiasıyla 21 Nisan'da tutuklanan öğretmen S.P.C., çocuğun ailesi ve taraf avukatlarının katılımıyla hakim önüne çıktı. Mahkeme hakimi, bilirkişi raporunda sanığın çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığına ilişkin tespitlerin bulunduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, isnat edilen suçun vasfının değişebileceği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunun ardından savcılık yeni bir iddianame hazırladı. Yeni iddianamede sanığın çeşitli tarihlerde çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle eziyet suçundan cezalandırılması talep edildi ve ilgili dava dosyaları birleştirildi.

sanığın savunması ve ailenin tepkisi:

Savunması alınan sanık S.P.C., uygulamaların eğitim amaçlı olduğunu savunarak, 'Eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kalmak çok üzücü. Otizmli çocuklarla çalışmak çok daha yakın temas istiyor. Zaman zaman engelli çocuklarda sınırların biraz üzerine çıkmam istenmişti. Çocuğu ittirmem ve ağzının salyasını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım. Amacım çocuğu eğitmek, Allah rızası almak, ailesini mutlu etmekti. Çocuğa bir şey öğretmek pişmanlığım oldu. Keşke çaba göstermeyesiydim. 5 aydır kimseye zarar vermediğimi anlatmaya çalışıyorum' dedi.

Kuzey'in annesi Sermin Yılmaz ise sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, 'Her şeye bir kılıf buluyor fakat çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu? Bunu anlamıyorum. Türk adaletine güveniyorum. Bundan sonra çocuklarımıza el uzatacak olanların mahkemeden çıkacak kararla çekinmesini umuyorum' ifadelerini kullandı. Baba Bahattin Yılmaz da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

savcının mütalaası ve mahkemenin kararı:

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, yeni iddianame ile dosyadaki delilleri değerlendirerek sanığın görev yaptığı kurumda 'sözleşmeli personel' sıfatıyla kamu görevlisi olarak işlendiğini vurguladı. Savcı, mağdur çocuğa ısrarlı ve sistematik şekilde, insan onuruyla bağdaşmayacak biçimde şiddet uygulandığı gerekçesiyle eylemlerin 'katalog suç' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve mahkemeden dosyanın 'işkence' suçlamasıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Taraf avukatlarının beyanları sonrasında mahkeme, delil ve beyanları değerlendirerek görevsizlik kararı verdi ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine sevkine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanık S.P.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

olayın geçmişi:

Söz konusu olay, Mersin'de bir Otizm Aile Danışma Merkezi'nde meydana geldiği iddia edilen şiddet nedeniyle gündeme gelmiş; S.P.C. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de bilirkişi raporundaki farklı tarihlere ilişkin tespitler ve suç vasfının değişme ihtimali üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Davada mahkemenin görevsizlik kararıyla dosyanın ağır ceza yoluna taşınması, iddianamenin içeriği ve savcılığın işkence değerlendirmesi bakımından sürecin önümüzdeki duruşmalarda daha kapsamlı bir incelemeye açık olduğunu gösteriyor. Tutukluluk devam eden sanık hakkında ağır ceza usulü işletilecek ve iddianamedeki suç vasfı ağırlaştırma ihtimaline göre değerlendirilecek.

MERSİN'DE 5 YAŞINDAKİ OTİZMLİ KUZEY YILMAZ'A ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASIYLA TUTUKLU YARGILANAN ÖĞRETMEN S.P.C.'NİN DOSYASI, 'İŞKENCE' SUÇLAMASIYLA YARGILANMASI TALEBİ ÜZERİNE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ.