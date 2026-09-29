Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,5990 -0,20%
Bist 12.439,14 -1,22%
Altın Gram 6.574,16 +0,29%
EUR/USD 1,1343 -0,26%
Brent Petrol 97,50 -0,34%
--°

WhatsApp yazışmaları MHK soruşturmasında listeler ve terfi adaylarına ilişkin değerlendirmeleri açığa çıkardı

MHK soruşturmasında elde edilen WhatsApp yazışmalarında İstanbul bölgesinden 17 hakemin de olduğu isim listeleri, terfi adayları ve değerlendirme yer aldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:38

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

WhatsApp yazışmaları MHK soruşturmasında listeler ve terfi adaylarına ilişkin değerlendirmeleri açığa çıkardı

Soruşturma raporlarında WhatsApp yazışmaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü MHK soruşturmasına ilişkin tespit raporlarında, şüpheliler arasında yapılan WhatsApp yazışmalarına geniş yer verildi. Raporda incelenen mesajlaşmalarda, isimlerden oluşan listelerin paylaşıldığı, bu listeler üzerinde değerlendirmeler yapıldığı ve bazı isimlerin listelerden çıkarılmasının konuşulduğu kaydedildi.

Listelerde isim seçimi ve çıkarma talepleri:

Tespit raporuna göre, cihazın rehberinde "Emre Abi İhk" olarak kayıtlı numara ile şüpheli Ferdi Karadoruk arasında yazışmalar bulundu. Yazışmalarda İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakem de dahil olmak üzere çeşitli isimlerin sıralandığı listeler paylaşıldı. Bir mesajda "Şu listeye bi baksana" ifadesinin ardından Karadoruk’un listeyi inceleyip bazı isimleri belirtip "4’lüyü çıkartalım" dediği tespit edildi.

Yazışmalarda karşılıklı uyarı ve itiraz ifadeleri de yer aldı; taraflardan bazılarının "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" şeklinde görüş bildirdiği, Karadoruk’un ise bazı paylaşımlara yönelik olarak "Serkan erekin daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Mesajlarda ayrıca "Diğer 3’ü de bunun tayfası", "Abdurrahman Duman Bülent Sığır tayfadan" ve "Erdem Onur maçları suistimal etmişti, Davut Serhat Ferdi kankası" gibi nitelemeler yer aldı.

Terfi ve gözlemci listeleri:

Soruşturma kapsamındaki başka bir yazışmada "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla BAL’dan klasman hakemliğine, BAL’dan klasman yardımcı hakemliğine, il hakemliğinden BAL hakemliğine ve klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine uzanan çok sayıda ismin yer aldığı bir listenin paylaşıldığı belirtildi. 14 Temmuz 2025 tarihli bir yazışmada ise 10 kişilik gözlemci listesi "Başkanım" hitabıyla gönderildi ve "isimler bunlar okey verdiğiniz takdirde arayıp projeyi anlatacağım" şeklinde mesaj gönderildiği raporda yer aldı.

Mesajlaşmalarda listelerin onaylanması halinde isimlerle iletişime geçileceğinin planlandığı görülüyor; bu durum, terfi süreçlerine ilişkin koordinasyon iddialarını güçlendiriyor.

Hakem adaylarına ilişkin sınav ve kriter tartışmaları:

Dosyaya giren yazışmalarda 21 Aralık 2024 tarihli mesajlarda Ferdi Karadoruk’un, hakem adaylarının lisans numarası, adı ve klasman bilgilerini içeren listeleri WhatsApp üzerinden gönderdiği belirlendi. Bu yazışmalarda "Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz?" ve "Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar" soruları yöneltildiği kaydedildi. Karadoruk’un ayrıca adaylar hakkında "Bu gençlik davasına baş koymuş neferler olarak bunlardan biri de sensin, bu iki listeye de itirazın olacağını sanmıyorum" şeklinde değerlendirme yaptığı görüldü; sonra da "Bu liste çok kritik abi" mesajı gönderildiği tespit edildi.

Bilirkişi incelemeleri ve diğer deliller:

Raporlarda, şüphelilere ait cihazlardaki WhatsApp hesapları üzerinden yapılan mesajlaşmaların bilirkişi incelemesine tabi tutulduğu, mesaj ve arama kayıtlarının raporlara aktarıldığı belirtildi. Dosyada ayrıca müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verilerinin de değerlendirildiği ifade edildi.

Soruşturma belgelerindeki yazışmaların içerdiği listeler ve mesajlar, MHK içindeki atama ve terfi süreçlerine yönelik iddiaların odağında bulunuyor ve savcılık tarafından incelenmeye devam ediyor.

WHATSAPP YAZIŞMALARI

WHATSAPP YAZIŞMALARI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

serdivan operasyonunda yaklaşık 2 ton bonzaiye denk gelen sentetik madde ele geç...
images

Isparta'da köyde saklanan ve 42 yıl 2 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü y...
images

Bilecik'te anıttan aşağı yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı
images

Öğretmen Mehmet Bilgili son yolculuğuna uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya’nın yarınlarına yatırım: ATSO’nun 2022-2026 dönemi raporu

sinpaş tatil evi konsepti müsiad expo 2026'da iş dünyasıyla buluştu

serdivan operasyonunda yaklaşık 2 ton bonzaiye denk gelen sentetik madde ele geçirildi

Gökçeada'da dayanışma odaklı toplantı: sosyal yardımlarda uygulama ve erişim ele alındı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan