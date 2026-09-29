WhatsApp yazışmaları MHK soruşturmasında listeler ve terfi adaylarına ilişkin değerlendirmeleri açığa çıkardı

Soruşturma raporlarında WhatsApp yazışmaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü MHK soruşturmasına ilişkin tespit raporlarında, şüpheliler arasında yapılan WhatsApp yazışmalarına geniş yer verildi. Raporda incelenen mesajlaşmalarda, isimlerden oluşan listelerin paylaşıldığı, bu listeler üzerinde değerlendirmeler yapıldığı ve bazı isimlerin listelerden çıkarılmasının konuşulduğu kaydedildi.

Listelerde isim seçimi ve çıkarma talepleri:

Tespit raporuna göre, cihazın rehberinde "Emre Abi İhk" olarak kayıtlı numara ile şüpheli Ferdi Karadoruk arasında yazışmalar bulundu. Yazışmalarda İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakem de dahil olmak üzere çeşitli isimlerin sıralandığı listeler paylaşıldı. Bir mesajda "Şu listeye bi baksana" ifadesinin ardından Karadoruk’un listeyi inceleyip bazı isimleri belirtip "4’lüyü çıkartalım" dediği tespit edildi.

Yazışmalarda karşılıklı uyarı ve itiraz ifadeleri de yer aldı; taraflardan bazılarının "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" şeklinde görüş bildirdiği, Karadoruk’un ise bazı paylaşımlara yönelik olarak "Serkan erekin daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Mesajlarda ayrıca "Diğer 3’ü de bunun tayfası", "Abdurrahman Duman Bülent Sığır tayfadan" ve "Erdem Onur maçları suistimal etmişti, Davut Serhat Ferdi kankası" gibi nitelemeler yer aldı.

Terfi ve gözlemci listeleri:

Soruşturma kapsamındaki başka bir yazışmada "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla BAL’dan klasman hakemliğine, BAL’dan klasman yardımcı hakemliğine, il hakemliğinden BAL hakemliğine ve klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine uzanan çok sayıda ismin yer aldığı bir listenin paylaşıldığı belirtildi. 14 Temmuz 2025 tarihli bir yazışmada ise 10 kişilik gözlemci listesi "Başkanım" hitabıyla gönderildi ve "isimler bunlar okey verdiğiniz takdirde arayıp projeyi anlatacağım" şeklinde mesaj gönderildiği raporda yer aldı.

Mesajlaşmalarda listelerin onaylanması halinde isimlerle iletişime geçileceğinin planlandığı görülüyor; bu durum, terfi süreçlerine ilişkin koordinasyon iddialarını güçlendiriyor.

Hakem adaylarına ilişkin sınav ve kriter tartışmaları:

Dosyaya giren yazışmalarda 21 Aralık 2024 tarihli mesajlarda Ferdi Karadoruk’un, hakem adaylarının lisans numarası, adı ve klasman bilgilerini içeren listeleri WhatsApp üzerinden gönderdiği belirlendi. Bu yazışmalarda "Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz?" ve "Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar" soruları yöneltildiği kaydedildi. Karadoruk’un ayrıca adaylar hakkında "Bu gençlik davasına baş koymuş neferler olarak bunlardan biri de sensin, bu iki listeye de itirazın olacağını sanmıyorum" şeklinde değerlendirme yaptığı görüldü; sonra da "Bu liste çok kritik abi" mesajı gönderildiği tespit edildi.

Bilirkişi incelemeleri ve diğer deliller:

Raporlarda, şüphelilere ait cihazlardaki WhatsApp hesapları üzerinden yapılan mesajlaşmaların bilirkişi incelemesine tabi tutulduğu, mesaj ve arama kayıtlarının raporlara aktarıldığı belirtildi. Dosyada ayrıca müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verilerinin de değerlendirildiği ifade edildi.

Soruşturma belgelerindeki yazışmaların içerdiği listeler ve mesajlar, MHK içindeki atama ve terfi süreçlerine yönelik iddiaların odağında bulunuyor ve savcılık tarafından incelenmeye devam ediyor.

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