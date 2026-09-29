Operasyonlar 35 ilde gerçekleşti: yüzlerce kilo uyuşturucu ve milyonlarca kenevir kökü ele geçirildi

genel bakış:

Denizli'nin de aralarında bulunduğu 35 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, organize uyuşturucu ticaretine ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı çalışmalar yürütüldü. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

operasyonun kapsamı:

Çalışmalar Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Denizli gibi illerde eş zamanlı yürütüldü. Operasyonlara 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi ile toplam 11 bin 25 personel katıldı; ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de görev aldı.

şüphelilerin yöntemleri ve soruşturma bulguları:

Soruşturmalarda yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirlendi. Elde edilen tespitlere göre, şebekeler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden alım-satım yapıyor, ayrıca yasa dışı kenevir ile skunk ekimiyle üretime kaynak sağlıyordu.

ele geçirilenler ve yasal süreç:

Operasyonlar sonucunda 653 kilogram uyuşturucu madde ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca saha çalışmaları kapsamında 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk bitkisi tespit edilerek imha edildi.

Toplamda 264 şüpheli yakalandı; bunlardan 172'si tutuklandı, diğer 92 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmalar ve adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

DENİZLİ’NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 35 İLDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 653 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE VE 410 BİN 412 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 1 MİLYON 229 BİN KÖK KENEVİR VE SKUNK BİTKİSİ İMHA EDİLİRKEN, YAKALANAN 264 ŞÜPHELİDEN 172’Sİ TUTUKLANDI.