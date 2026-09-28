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Bursa'da geniş çaplı denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'da polis tarafından düzenlenen uygulama ve operasyonlarda 10 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı ve göç idaresine teslim edildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da geniş çaplı denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'da kapsamlı uygulama: il genelinde denetimler sürdü

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması ile düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde huzur uygulamaları ve operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yasadışı giriş yaptığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı; bu kişilerin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

uygulama kapsamı ve denetim sonuçları:

Ekiplerin il genelinde yürüttüğü kontrollerde toplam 1.544 şahsın kimlik kontrolü yapıldı, yabancı uyruklu 29 kişi hakkında işlem başlatıldı. Araç denetimlerinde ise 145 araç kontrol edilirken, kurallara aykırılık tespit edilen 34 araca toplam 278.853 TL idari para cezası uygulandı. Bu veriler, operasyonun hem sokak hem de taşıma ağırlıklı bir denetim programı olarak organize edildiğini gösteriyor.

iş yeri baskını ve ilçelerdeki operasyonlar:

Osmangazi ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda toplam 15 yabancı uyruklu işçi tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin 5'inin kimliksiz olduğu ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı, 3 kişinin ise izne tabi başka bir ile kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunduğu belirlendi. Diğer 7 şahsın yasal kalış hakkının mevcut olduğu kaydedildi. Ayrıca iş yerinde bulunan tüm yabancı uyruklu şahısların çalışma izni alınmadan çalıştırıldığı ve iş yerinin gerekli çalışma izin ruhsatına sahip olmadığı tespit edildi.

Yıldırım ilçesinde düzenlenen ayrı bir adrese yapılan operasyonda ise 5 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı; bu kişiler hakkında da yasa dışı giriş tespit edildi. Osmangazi ve Yıldırım'daki iki ayrı müdahale sonucunda yakalanan toplam 10 kimliksiz kişi, sınır dışı işlemleri için Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Operasyonlarda ayrıca yabancı uyruklu şahısları belirli bir ücret karşılığında yasa dışı şekilde çalıştırdığı ve barındırdığı belirlenen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatılmış olup, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların kamu düzeni ve işçi haklarının korunması açısından önemine vurgu yaparken, vatandaşları da kayıt dışı istihdam ve barındırma faaliyetleri konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

BURSA’DA DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

BURSA’DA DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA VE OPERASYONLARDA 10 YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN ÜLKEYE YASA DIŞI YOLLARLA GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ. OPERASYONLARDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, YABANCI UYRUKLULAR SINIR DIŞI İŞLEMLERİ İÇİN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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