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Çanakkale'de yürüyüş ve ziyaretle anıldı: Dünya Yaşlılar Günü'ne dikkat çekildi

Çanakkale'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran'ın katıldığı yürüyüş ve ev ziyaretleriyle aktif yaşlanma mesajı verildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çanakkale'de yürüyüş ve ziyaretle anıldı: Dünya Yaşlılar Günü'ne dikkat çekildi

Çanakkale'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri

Çanakkale'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, toplumda yaşlı bireylerin yeri ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran ve çok sayıda katılımcının yer aldığı program, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

yürüyüş ve rota:

Etkinlik kapsamında düzenlenen yürüyüş, Golf Çay Bahçesi'nden başlayıp Truva Atı önünde son buldu. Yürüyüş, ülke genelinde eş zamanlı yapılan etkinliklerin parçası olarak, 81 ilde aynı anda düzenlendi ve katılımcılara aktif ve sağlıklı yaşlanmanın önemi hatırlatıldı.

ev ziyaretleri ve mesaj:

Yürüyüşün ardından Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, 1 Ekim vesilesiyle Şükrü Şahin ve eşi Ayşe Şahin'i evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, günün anlamına dair sohbetler yapıldı ve Şahin çiftine sağlıklı, huzurlu bir ömür dileğinde bulunuldu.

Etkinlik yetkilileri, bu tür programların yalnızca bir günlük anma olmaktan öte, toplumda yaşlılara dönük saygı ve destek kültürünü güçlendirmeye hizmet ettiğini vurguladı. Düzenlenen yürüyüş ve ziyaretler, aktif yaşlanma kavramının yerelde benimsenmesine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendirildi.

ÇANAKKALE’DE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞLE KUTLANDI.

ÇANAKKALE’DE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞLE KUTLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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