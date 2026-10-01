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Canikli gençlerden Doğu ve Güneydoğu'ya birlik yolculuğu

Canik Belediyesi, 'Canik’ten Çanakkale’ye, Çanakkale’den Mezopotamya’ya' projesiyle lise öğrencilerini Doğu ve Güneydoğu illerinde gençlerle buluşturacak.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Canikli gençlerden Doğu ve Güneydoğu'ya birlik yolculuğu

Canik'ten geniş kapsamlı bir kardeşlik gezisi

Samsun’un Canik Belediyesi, "Terörsüz Türkiye" sürecine katkı sunmak amacıyla ilçe lise öğrencilerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile buluşturacak kapsamlı bir proje başlatıyor. Canik’ten Çanakkale’ye, Çanakkale’den Mezopotamya’ya Birlik ve Kardeşlik Yolculuğu adıyla yürütülecek programda gençlerin hem kültürel mirası tanıması hem de bölgedeki sanayi ve teknoloji merkezlerini yerinde incelemesi hedefleniyor.

Projenin amacı:

Proje ile amaçlanan, gençler arasında karşılıklı etkileşimi artırmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Katılımcılar; tarihi ören yerlerinde, sanayi bölgelerinde ve teknoloji üretim merkezlerinde rehber eşliğinde incelemeler yapacak, bölgedeki gençlerle bir araya gelerek kültürel ve sosyal bağlar kuracaklar. Canik Belediyesi daha önce ilçedeki öğrencileri Çanakkale ile buluşturmuş; yeni programla bu temaslar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya taşınıyor.

Uygulama ve takvim:

Canik Belediye Meclisi Ekim ayı açılış toplantısında projenin yürütülmesi için Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya yetki verilmesi maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Proje kapsamında ilçede lise öğrenimine devam eden öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümünde belirlenecek program takvimiyle Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Çanakkale illerindeki gençlerle bir araya gelecek. Hazırlık çalışmaları sürerken meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından son buldu.

Yetkililer, projenin gençlerin kültürel değerleri yaşatma bilincini güçlendireceğini ve farklı bölgelerde gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin yakından görülmesinin gençlere yeni perspektifler kazandıracağını belirtiyor.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, &quot;TERÖRSÜZ TÜRKİYE&quot; SÜRECİNDE ANLAMLI BİR PROJEYE İMZA ATMAYA...

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE ANLAMLI BİR PROJEYE İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR. PROJE ÇERÇEVESİNDE CANİKLİ GENÇLER, DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEKİ İLLERLE BULUŞACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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