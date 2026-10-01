Çocuğundan güç alıp pastacılıkta yükselen isim Çankırı'nın ilk kadın ahisi Canan Yaşar

Çankırı'da mesleğinde örnek gösterilen girişimci

Çankırı'da çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek açtığı pasta eviyle tanınan Canan Yaşar, 10 yıllık emeğinin karşılığını aldı. Uzun yıllar çocuklarının eğitimiyle ilgilendikten sonra mutfakta kendi işini kuran Yaşar, kentin tarihteki ilk kadın ahisi unvanını elde etti ve yerel ekonomiye kadın istihdamı kazandırdı.

girişimcilik yolculuğu:

Eşini erken yaşta kaybettikten sonra önce çocuklarının eğitimine odaklanan Yaşar, çocukların üniversiteye başlamasıyla beraber kendi hayalini hayata geçirmeye karar verdi. Anlattıklarına göre, 10 yıl önce başlayan süreçte her şeyi kendi çabalarıyla yürüttü; işini evde sürdürdüğü dönemler oldu ve zorlandığı anlarda dahi pes etmedi. Sürecin ikinci yılında yardımcı alarak işi büyüten Yaşar, bugün işyerinde iki sigortalı kadın istihdam ediyor.

İş modelini, çalışmayı kolaylaştırmak isteyen kadınlara hizmet sunma amacıyla kurduğunu belirten Yaşar, müşteri kitlesinin büyük bölümünün ev hanımlarından oluştuğunu, onların misafirlerine sunacakları menüleri hazırlamaya özen gösterdiklerini ifade etti. Çevresinden gördüğü destek de işin büyümesinde önemli rol oynadı.

ahi unvanının ağırlığı ve toplumsal yankıları:

39'uncu Ahilik Haftası kapsamında yılın ahisi seçilmesiyle büyük bir onur yaşadığını söyleyen Yaşar, verilen ödülün beraberinde sorumluluk getirdiğine dikkat çekti. Kendisinin ifadesiyle, 'Taşınması gereken çok ağır bir unvan' olan bu seçimin ardından hem bireysel hem de esnaf kimliğiyle daha dikkatli davranma ihtiyacı hissettiğini belirtti.

Seçim sonrası ilgi ve tebriklerin kendisini gururlandırdığını vurgulayan Yaşar, ziyaretler ve gelen mesajlarla toplumun takdirini hissettiğini anlattı. Aldığı unvanın yalnızca kişisel bir başarı değil, aynı zamanda kentte kadınların ticari hayatta yer almasının görünür bir işareti olduğuna dikkat çekti.

Canan Yaşar'ın hikayesi, küçük ölçekli üretimle başlayan bir girişimin sabır ve kararlılıkla nasıl büyütülebileceğine dair somut bir örnek sunuyor. 10 yıllık çaba, yerel istihdama katkı ve toplum nezdinde kazanılan itibar, Yaşar'ı hem kendi alanında hem de Çankırı'da örnek bir isim haline getirdi.

ÇANKIRI'DA ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREREK KURDUĞU PASTA EVİNİ 10 YILDA KENDİ ÇABALARIYLA BÜYÜTÜP KADIN İSTİHDAMI SAĞLAYAN GİRİŞİMCİ ESNAF CANAN YAŞAR, KENTİN 39'UNCU VE TARİHTEKİ İLK KADIN AHİSİ SEÇİLDİ.