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Dağ keçileri Divriği cam seyir terasında manzaraya ortak oldu

Sivas'ın Divriği ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, cam seyir terası çevresinde sürü halinde dolaşarak ziyaretçilere doğal yaşamla iç içe bir deneyim sundu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Dağ keçileri Divriği cam seyir terasında manzaraya ortak oldu

Dağ keçileri Divriği cam seyir terasında manzaraya ortak oldu

Sivas'ın Divriği ilçesinde görülen koruma altındaki dağ keçileri, ilçedeki cam seyir terası çevresinde sürü halinde dolaşarak ilginç görüntüler oluşturdu. Bölgedeki yaban hayatının sıkça gözlemlendiği alanlardan biri olan seyir terası, ziyaretçilere tarih ve doğal yaşamı bir arada izleme olanağı sağlıyor.

Görüntülerin kaynağı:

Olay, Divriği Cam Seyir Terası sorumlu müdürü Rahmi Altun tarafından sabah saatlerinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Altun, bölgedeki hayvan hareketliliğinin sık görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu durum bizlerin alışık olduğu bir durum. Sabah cam seyir terasına geldiğimizde yaban hayvanlarının çevrede gezdiğini görüyoruz. Bu olay bizi heyecanlandırıyor ve güzel görüntüler oluşuyor. Bu sabahta yine geldiğimde toplu olarak sürü halinde bize doğru geldiklerini gördük. Sonra telefonla çekip anı olmasını istedik."

Doğal davranış ve ziyaretçi deneyimi:

Gözlemlerde keçilerin insanlara aldırış etmeden yiyecek aradıkları, arazide serbestçe dolaştıkları ve zaman zaman yavru ile anne grupları halinde bulunduğu kaydedildi. Altun, "Cam seyir terası etrafında bu hayvanlar kendi doğal ortamlarında dolaşabiliyorlar. Bunu insanlardan zarar görmeden ve ya zarar vermeden yapıyorlar. Cam seyir terası etrafında bir çok yavru ve ya anne görmek mümkün. Bazen ikişerli üçerli bazen de daha kalabalık gruplar halinde bölgede arazide geziyorlar. İnsanlar gelip burada hem tarihin hem de bu tarz yaban hayvanlarıyla beraber dolaşmanın deneyimini yaşayabilirler" diyerek ziyaretçilere çağrıda bulundu.

Yetkililer, bölgedeki yaban hayvanları ile karşılaşmalarda mesafeyi koruma ve hayvanları rahatsız etmeme konusunda uyarıda bulunuyor. Sürü kısa süre araziyi gezdikten sonra bulunduğu alandan uzaklaştı ve bölgedeki doğal döngünün bir parçası olarak gözlemler sona erdi.

DİVRİĞİ İLÇESİNDE GÖRÜNTÜLENEN DAĞ KEÇİLERİ, CAM SEYİR TERASI ETRAFINDA DOĞAL YAŞAM ORTAMLARINDA...

DİVRİĞİ İLÇESİNDE GÖRÜNTÜLENEN DAĞ KEÇİLERİ, CAM SEYİR TERASI ETRAFINDA DOĞAL YAŞAM ORTAMLARINDA GEZERKEN İZLEYENLERE FARKLI BİR DENEYİM SUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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