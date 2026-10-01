derse ilgisiz görünen çocukların sorunu tahtayı görememek olabilir

Okulda fark edilen belirtiler görmeyi işaret ediyor olabilir:

Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Dursun, çocuklarda pek çok görme probleminin çocuk tarafından fark edilmeyebildiğini belirtiyor. Okulların açılmasıyla birlikte tahtaya bakamama, kitaba çok yaklaşma ve ders sırasında dikkatsizlik gibi davranış değişiklikleri daha belirgin hale geliyor. Bu durumlar sıklıkla öğrenme isteksizliği veya dikkat eksikliği olarak yorumlansa da altında yatan neden görme bozukluğu olabilir.

görme sorunlarının gizli belirtileri:

Çocuklar mevcut görmeyi normal kabul edebildikleri için problemleri yetişkinler gibi tarif etmeyebilir. Bu nedenle öğretmenler ve aileler aşağıdaki sinyallere dikkat etmelidir: tahtayı görmek için gözleri kısarak bakma, televizyona veya ekrana aşırı yakınlaşma, kitabı ve defteri yüzüne çok yaklaştırma, okurken satır veya kelime atlama, okuma sırasında başını eğme veya bir gözü kapatarak bakma, sık göz kırpma ya da göz ovuşturma, ders çalışırken baş ağrısı şikayeti, okuma yazma sırasında çabuk yorulma, derste dalgın veya ilgisiz görünme ve okul başarısında açıklanamayan düşüş.

göz tembelliği ve erken yaklaşımın önemi:

Doç. Dr. Ayhan Dursun, çocukluk çağında yapılan göz muayenelerinin yalnızca gözlük ihtiyacını belirlemekten ibaret olmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle göz tembelliği (ambliyopi), şaşılık ve kırma kusurlarının erken dönemde tespit edilmesi, uygun tedavi ile görme gelişiminin korunması açısından kritik öneme sahip. Erken tanı birçok durumda kalıcı problemlerin önlenmesine olanak sağlar; bu nedenle 'nasıl olsa bir sorun olursa söyler' yaklaşımı yerine düzenli kontroller tercih edilmelidir.

aile ve öğretmenler için pratik öneriler:

Çocuğun ders performansında ani veya açıklanamayan değişiklikler gözlendiğinde öncelikle görme değerlendirmesi düşünülmeli. Aileler okul döneminde kapsamlı bir göz muayenesi yaptırarak problemleri erken aşamada tespit ettirebilir. Öğretmenler ise sınıfta gözlemledikleri davranış değişikliklerini aileyle paylaşarak yönlendirme yapabilir. Erken fark edilen görme problemi, çocuğun günlük yaşamını ve eğitim sürecini olumlu yönde etkileyecek müdahale fırsatları sunar.

Sonuç olarak, sınıftaki dikkat eksikliği veya düşük akademik performans her zaman motivasyon eksikliğine bağlanmamalı; görme sağlığı da değerlendirilmelidir. Düzenli göz muayeneleri ile erken tanı ve tedavi, çocukların öğrenme süreçlerine doğrudan katkı sağlar.

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. AYHAN DURSUN