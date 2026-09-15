Düzce'yi paranın kısıtlı olduğu dönemde yeniden inşa ediyoruz diyen başkanın mahalle buluşması

Başkan Özlü Sallar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sallar Mahallesi'nde düzenlenen mahalle sohbetinde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve AK Parti teşkilat mensupları katıldı. Etkinlik öncesinde özellikle çocuklara yönelik oyun ve etkinlikler düzenlendi, katılımcılara simit ve çay ikram edildi.

Toplantıyı açarken yapılan çalışmaların kapsamını aktaran Özlü, şehrin yeniden imarı ve altyapı yatırımlarına vurgu yaparak, "Paranın olmadığı dönemde bu işleri yapıyoruz. İddia ile söylüyorum hiç kimse bizim kadar kararlı ve başarılı olamaz" dedi.

yatırımların kapsamı ve bütçe büyüklüğü:

Özlü, Düzce için hazırladıkları projelerin kalıcı ve uzun vadeli olduğunu belirtti. İçme suyu altyapısı ve arıtma tesisleriyle ilgili yatırımları öne çıkaran başkan, sözlerini şu rakamlarla somutlaştırdı: şehir için planlanan arıtma tesisi yatırımının toplam 1,5 milyar TL olduğu, içme suyu şebekesi yenileme projesinin ise 45 milyon euro tutarında bulunduğu ifade edildi. Özlü, bu yatırımların "önümüzdeki 50 yıla matuf sorunları çözecek" nitelikte olduğunu vurguladı.

Asfalt ve yol yatırımlarına da değinen Özlü, asfalt ihalesinin tüm Düzce için yapıldığını ve bunun yaklaşık 400 milyon TL tuttuğunu söyledi. Kaldırım ve bordür çalışmaları için ayrılan bedelin ise 100 milyon TL olduğunu belirtti ve çalışmaların birçok mahallede eş zamanlı sürdüğünü aktardı.

seçim söylemlerinden farklı bir mahalle buluşması:

Özlü, toplantının seçim odaklı ziyaretlerden farklı olduğunu; mahalleleri görev süresi içinde düzenli olarak ziyaret ettiklerini anlattı. Muhtarlarla ilişkilerden bahsederken, "Bizim muhtarlarımız az ama öz konuşur. Bu ne demek az konuşan çok çalışır, çok iş yapar" diyerek muhtarları tebrik etti. Özlü, vatandaşlarla çözüm odaklı bir iletişim kurduklarını ve ortaya çıkan her sorunu çalışma gündemlerine aldıklarını kaydetti.

yeni mahalleler ve doğalgaz talebi:

Toplantıda yeni mahalle olan köylerin dönüşüm sürecine ilişkin kaygılar da tartışıldı. Özlü, köyden mahalleye dönüşmeyle ortaya çıkan altyapı ve hizmet eksikliklerini bildiklerini ve çözüm ürettiklerini söyledi. Yeni mahalle olan 7 noktaya doğalgaz getirilmesi talebini Cumhurbaşkanına kadar ilettiğini belirten Özlü, bu konunun en üst düzeyde takip edildiğini dile getirerek vatandaşlara "gerçekten endişe etmeyin" mesajı verdi.

Konuşmasında Düzce'nin son dönemde değeri artan bir şehir olduğuna dikkat çeken Özlü, ülke çapında öne çıkan iller arasında gösterildiklerini ve şehrin yayla, şelale, deniz gibi doğal avantajlarıyla yaşanabilir bir yer olduğunu söyledi. Bu değerlendirmelerin bazıları muhalif yayın organlarında da yer aldığını hatırlattı.

Mahalle sakinlerinin sorularının yanıtlandığı buluşma, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Özlü'nün verdiği mesaj, sınırlı kaynaklarla bile iddialı ve uzun vadeli projelerin hayata geçirildiği ve önceliğin şehirde kalıcı dönüşüm olduğu yönündeydi.

BAŞKAN FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİ KAPSAMINDA SALLAR MAHALLESİ SAKİNLERİNE KONUK OLDU. BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, BİRİM MÜDÜRLERİ İLE AK PARTİ TEŞKİLAT MENSUPLARININ DA HAZIR BULUNDUĞU TOPLANTI ÖNCESİNDE ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ, VATANDAŞLARA SİMİT VE ÇAY İKRAM EDİLDİ.