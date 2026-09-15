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Erdoğan otobüsü durdurup Samsun'da tanıdığı engelli gence indi

Samsun'da cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik merkezine giderken Nişantaşı Kavşağı'nda Emre Vural'ı görünce otobüsünü durdurup yanına indi ve sohbet etti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:40

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 17:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erdoğan otobüsü durdurup Samsun'da tanıdığı engelli gence indi

Erdoğan otobüsü durdurup Samsun'da tanıdığı engelli gence indi

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış programının ardından gençlik buluşması için PETEK Gençlik Merkezi'ne hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakum ilçesindeki Nişantaşı Kavşağı'nda daha önce tanıdığı engelli Emre Vural ve annesini gördü. Erdoğan, Vural'ı fark edince şoföre otobüsü durdurması talimatını verdi ve yol kenarına inerek gençle bir süre sohbet etti.

yol üzerindeki tesadüf:

O anlar kısa sürdü ama çevredeki vatandaşlar için duygusal bir an olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifiyle gerçekleşen görüşme sırasında Erdoğan, Emre ve annesiyle samimi bir diyalog kurdu; buluşma, resmi program akışında beklenmedik ve sıcak bir kesitti.

gençten teşekkür, cumhurbaşkanı'ndan yanıt:

Gençlik buluşmasına katılan ve Erdoğan'a hitaben konuşan Emre Vural, "Samsun'a hoş geldiniz. Samsun ve Türkiye sizinle güzel. Sevgili gençler, az önce Nişantaşı Kavşağı'nda annemle birlikte giderken, bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsü durdurup aşağı inip 'Bir isteğin var mı?' diye soran bir lidere sahibiz. Buradan gençlere sesleniyorum; bu liderin arkasından yürüyün, omuzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Vural'a karşılık olarak, "Emre de Samsun'un medarıiftiharı. Samsun da seninle güzel Emre. Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah’a bunun hesabını nasıl veririm. Seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Görüşme kısa ve samimi bir sohbet şeklinde gerçekleşirken, çevredeki vatandaşların ve gençlik buluşması katılımcılarının bu jestten etkilendiği gözlemlendi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SAMSUN’DA DAHA ÖNCEDEN DE TANIŞTIĞI ENGELLİ VATANDAŞI YOLDA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SAMSUN’DA DAHA ÖNCEDEN DE TANIŞTIĞI ENGELLİ VATANDAŞI YOLDA GÖRÜNCE OTOBÜSÜNÜ DURDURARAK YANINA İNDİ. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BU JESTİNE KARŞILIK GENÇLİK BULUŞMASINA KATILAN ENGELLİ GENCİN TEŞEKKÜRÜNE ERDOĞAN, "OTOBÜSTEN GÖRÜP DE AŞAĞI İNMESEM ALLAH'A BUNUN HESABINI NASIL VERİRİM" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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