Şenol Arslan göreve başladı:

Elazığ Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan Şenol Arslan için borsa binasında göreve başlama programı düzenlendi. Törene yönetim kurulu üyeleri, borsa üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılarla tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul eden Arslan, okunan duaların ardından resmen ilk mesaisine başladı.

Törenin akışı ve katılım:

Programda okunan dualar ve kısa konuşmaların ardından yeni başkan, misafirlerle selamlaştı; davetliler törene yoğun ilgi gösterdi. Yönetim kurulu üyeleri ve borsa üyelerinin hazır bulunduğu törende samimi bir atmosfer oluştu ve eski dönem yöneticilerine teşekkür edildi.

Birlik, hizmet ve öncelikler:

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Şenol Arslan, şehrine daha iyi hizmet etme hedefini öne çıkardı. Arslan, ' Kapılarımızı üyelerimize, hemşehrilerimize, misafirlerimize açtık' ifadelerini kullanarak borsanın tüm paydaşlarına açık olacağını vurguladı ve 'Bugünden itibaren çalışmaya başlayacağız' diyerek fiilen göreve başladığını ilan etti.

Arslan ayrıca geçmiş dönem başkanlarına minnettarlığını belirterek, görev yapmış yöneticilere 'Allah razı olsun' dedi ve rahmetli başkanlara 'Allah rahmet eylesin' temennisinde bulundu. Yeni başkan, görevinin ilk gününde ekibine teşekkür ederek önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara dair birlik mesajı verdi.

Başlangıç programı, kısa dualar, selamlaşmalar ve tebriklerin kabulüyle tamamlandı; Arslan'ın açıklamaları, borsa üyeleri ve davetliler tarafından takdirle karşılandı.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Şenol Arslan: "Kapılarımızı üyelerimize, hemşehrilerimize, misafirlerimize açtık"