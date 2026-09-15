Erzurum'da 100 metreden iğne üzerindeki buğdayı vuran atış görüntüleri ilgi çekti

Erzurum'da sosyal medyayı hareketlendiren atışlar:

Sosyal medyada "Gazi Sniper" olarak tanınan Furkan Düzenli, uzak mesafe atıcılıkta yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşılan videoda, oğlu Faruk Düzenli'nin 100 metre mesafeden gerçekleştirdiği hassas atışlar yer alıyor.

hedefler ve isabetler:

Videoda ilk olarak iğne üzerine yapıştırılmış buğday tanesi hedef alınıyor. Kayda göre Faruk Düzenli, iğneye değdirmeden doğrudan buğday tanesini vurarak isabet sağladı. İkinci atışta ise üzerine leblebi yapıştırılmış yumurta hedeflendi ve leblebi hedefiyle buluştu.

Paylaşımın açıklamalarında Furkan Düzenli, ilk görüntü için şu ifadeyi kullandı: "İğne’ye yapıştırdığımız buğday tanesini vurduk. İğneyi vurmadan buğdayı vurmak kolay değil tabi. Oğlum Faruk’u tebrik ediyorum".

paylaşım ve izleyici tepkisi:

Videolar Furkan Düzenli'nin hesabından yayımlandı; ikinci atışın paylaşımında ise "Hedef yumurtanın üzerindeki leblebi. Atıcı oğlum Faruk Düzenli" notu yer aldı. Paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü ve uzak mesafe atıcılık alanındaki hassasiyetin örnekleri arasında değerlendirildi.

Furkan ve Faruk Düzenli'nin bu görüntüleri, sporun teknik zorluklarını ve atıştaki inceliği gözler önüne sererken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ERZURUM’DA SOSYAL MEDYADA "GAZİ SNİPER" OLARAK BİLİNEN FURKAN DÜZENLİ’NİN OĞLU FARUK DÜZENLİ’NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HASSAS ATIŞLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU.