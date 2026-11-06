Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin halk buluşması kent önceliklerini görünür kıldı

Gaziosmanpaşa buluşması kent gündemini merkezine aldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul’u Dinliyoruz toplantılarının yeni durağı Gaziosmanpaşa oldu. Program Gaziosmanpaşa Su Kemeri Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi ve ilçenin güncel sorunları, vatandaş talepleri ile İstanbul’un geleceğine dönük öneriler doğrudan dinlendi.

Toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ile muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Katılımcılar ilçeye dair öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konuları sıraladı; yerel aktörlerin değerlendirmeleri alındı.

Toplantının amacı ve kapsamı:

Abdullah Özdemir, programın beşincisini gerçekleştirdiklerini belirterek ilçe meselelerinin ele alınmasının hedeflendiğini vurguladı. Özdemir, faaliyetlerin yalnızca sorun tespitine değil, toplanan görüşlerin derlenip raporlaştırılmasına ve bunu İstanbul için bir gelecek vizyonu belgesine dönüştürmeye yönelik olduğuna dikkat çekti. Özdemir ayrıca ilçe belediye başkan vekilinin yerel meselelerle yakından ilgilendiğini ve hem büyükşehir düzeyinde hem de hükümet çalışmaları bağlamında taleplerin iletilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Halka açık söyleşi ve sorumluluk vurgusu:

Toplantının bir teşkilat toplantısı olmadığını, halka açık bir platform olduğunu belirten Özdemir, vatandaşların her konuyu rahatça aktarabileceği bir ortam oluşturduklarını söyledi. Özdemir, partinin milletin partisi olma anlayışı ve bunun getirdiği sorumluluğu hissettiklerini belirterek katılımcılarla birlikte ilçenin fotoğrafını çekip elde edilen verilerin bütüncül bir rapor haline getirileceğini ekledi.

Etkinlik, Gaziosmanpaşa özelinde somut taleplerin ve çözüm önerilerinin yerel yöneticilere ve ilçe temsilcilerine doğrudan iletilmesi açısından öne çıktı. Toplantıda dile getirilen öncelikler ilerleyen süreçte yapılacak saha çalışmalarına ve hazırlanacak vizyon belgesine veri sağlayacak şekilde kayda geçirildi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTANBUL’UN SORUNLARINI, VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİNİ VE KENTİN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİNİ DOĞRUDAN DİNLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN "İSTANBUL’U DİNLİYORUZ" BULUŞMALARI GAZİOSMANPAŞA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.