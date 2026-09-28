Genç girişimciden Hatay’da dayanışma: 100 gram döneri 100 TL’ye satıp askıya yemek koydu

Hatay'da farklı bir işletme modeli:

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde 23 yaşındaki üniversite mezunu Kadir Mert Erdem, yaklaşık 1 ay önce açtığı dükkânında alışılmadık bir fiyat politikası uyguluyor. Erdem, 100 gram tavuk döneri 100 TL’den satarak bölgedeki yüksek fiyatlara karşı rekabet yaratmayı ve müşteriye daha ulaşılabilir seçenek sunmayı amaçladığını söylüyor.

Genç girişimci, işletmesinin içeriğinin ve gramajının aynı kaldığını, yapılan indirimin ise ekonomik koşulların zorlaşması nedeniyle kendi fedakârlıklarıyla mümkün olduğunu belirtiyor. Kampanyanın süreceğini ve gücünün yettiği sürece devam etmeyi planladığını ekliyor.

fiyatlandırma gerekçesi ve müşteri tepkileri:

Erdem, bölgedeki döner fiyatlarının yükseldiğini, bazı işletmelerde dönerin 180-200 TL hatta bazı örneklerde 280 TL civarında satıldığını, kendilerinin ise aynı kalite ve gramajla daha düşük fiyata devam ettiklerini ifade ediyor. Bu yaklaşımın müşterilerde şaşkınlık yarattığını ancak lezzet ve kalite açısından olumlu dönüşler aldığını vurguluyor.

Müşterilerden Hakan Aytekin, İskenderun’daki ortalama fiyatların yüksekliğine dikkat çekerek, "Normalde İskenderun’da aynı döner 280 liraya satılıyor, o fiyata döner yemektense aynı döneri 100 TL’ye yiyoruz" diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Aytekin, ürünün temiz ve güvenilir olduğunu, çocuklarına rahatlıkla yedirdiğini söylüyor.

askıda yemek uygulaması ve sosyal dayanışma:

İş yerinde başlatılan bir diğer uygulama ise askıda yemek sistemi. Erdem, isteyenlerin askıya yemek ekleyebildiğini, toplanan yemeklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtiyor. Bu modelle hem müşterilere hem de dar gelirli ailelere doğrudan destek sağlamayı hedefliyor.

Girişimci, gıda sektörüne ilgisinin olduğunu ve ileride benzer kampanyalarla halka hizmet etmeye devam etmek istediğini söylüyor. Projenin yerel medyada ve sosyal medyada olumlu yankı bulması, uygulamanın sürekliliği konusunda moral kaynağı sağlıyor.

Sonuç olarak, İskenderun’da genç bir girişimcinin fiyatlara karşı geliştirdiği bu yerel kampanya, hem tüketicilerden hem de toplum yararına çalışan uygulamalardan olumlu karşılık buluyor. Erdem’in yaklaşımı, küçük ölçekli işletmelerin ekonomik zorluklara karşı alabileceği alternatif tutumlara örnek teşkil ediyor.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİ’NDE 23 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU KADİR MERT ERDEM, PİYASADA 180 İLE 280 TL ARASINDA SATILAN TAVUK DÖNERİ 100 TL’DEN SATIŞA SUNARAK EZBER BOZDU.