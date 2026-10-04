Gençlerin projelerine yatırım: SANKO'dan TEKNOFEST 2026'da destek mesajı

Ziyaret ve projelerle buluşma:

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kurulan festival alanını ziyaret etti. Alanı gezen Konukoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek sundukları projeleri dinledi ve ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konukoğlu, TEKNOFEST'in gençlerin yeteneklerini geliştirmesi ve fikirlerini ürüne dönüştürmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Festivalin sahnelediği projelerin, gençlerin potansiyelini ve üretme heyecanını açıkça gösterdiğini ifade etti.

SANKO'nun destek vizyonu:

Konukoğlu, SANKO Holding'in 2020 yılından bu yana TEKNOFEST'in ana paydaşları arasında yer aldığını hatırlatarak kurum olarak gençlerin üretme süreçlerine katkı sağlamayı önemsediklerini belirtti. "TEKNOFEST, gençlerimizin yalnızca teknolojiyle buluştuğu değil, aynı zamanda düşüncelerini projeye, projelerini de somut çözümlere dönüştürdüğü çok değerli bir ortam sunuyor" sözleriyle festivalin niteliğini özetledi.

SANKO olarak bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerin önünü açmak, farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek olmak ve ortaya koydukları projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmanın önemine dikkat çekti. Konukoğlu, dinledikleri projelerin ülkenin geleceği adına umut verici olduğunu söyledi.

Gençlere mesajlar ve öneriler:

Konukoğlu, gençlere yol gösterici öğütler verdi: hedef belirlemek, sabırla çalışmak, başarısızlıklardan ders çıkarmak ve disiplin ile dürüstlüğü elden bırakmamak. "Önemli olan merak etmek, öğrenmek, çalışmak ve vazgeçmemek" ifadeleriyle gençlerin yaklaşımının temel taşlarını özetledi.

Gençlerin çevre, enerji, sağlık, eğitim gibi alanlarda ortaya koydukları çözümlerin değerine vurgu yapan Konukoğlu, her projenin bir deneyim, her denemenin yeni bir öğrenme fırsatı olduğunu kaydetti. Onların heyecanının hem katılımcılar hem de destekleyiciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Konukoğlu sözlerini, ülkenin milli teknoloji hamlesine katkı veren isimlere teşekkür ederek tamamladı. "Ülkemizin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, gençlerimize umut ve heyecan veren Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a teşekkür ediyor, bu yolda ilk meşaleyi yakan merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyorum" dedi.

Festival ziyareti, SANKO'nun gençlerin geliştirdiği fikirleri görünür kılma ve onların proje üretme sürecine destek olma tercihini bir kez daha ortaya koydu. Konukoğlu, gençlerin önündeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri için cesaretlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

SANKO HOLDİNG, GENÇLERİN YENİLİKÇİ FİKİRLERİNİ DESTEKLİYOR