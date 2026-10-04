Dolar 49,1560 +0,10%
Euro 54,9841 -0,50%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,20 -0,07%
EUR/USD 1,1187 -0,63%
Brent Petrol 101,79 -0,45%
--°

Gençlerin projelerine yatırım: SANKO'dan TEKNOFEST 2026'da destek mesajı

SANKO Holding Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TEKNOFEST 2026'da Şanlıurfa'da gençlerle buluştu; 2020'den bu yana süren destek ve gençlere yönelik öğütlerini paylaştı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Gençlerin projelerine yatırım: SANKO'dan TEKNOFEST 2026'da destek mesajı

Ziyaret ve projelerle buluşma:

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kurulan festival alanını ziyaret etti. Alanı gezen Konukoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek sundukları projeleri dinledi ve ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konukoğlu, TEKNOFEST'in gençlerin yeteneklerini geliştirmesi ve fikirlerini ürüne dönüştürmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Festivalin sahnelediği projelerin, gençlerin potansiyelini ve üretme heyecanını açıkça gösterdiğini ifade etti.

SANKO'nun destek vizyonu:

Konukoğlu, SANKO Holding'in 2020 yılından bu yana TEKNOFEST'in ana paydaşları arasında yer aldığını hatırlatarak kurum olarak gençlerin üretme süreçlerine katkı sağlamayı önemsediklerini belirtti. "TEKNOFEST, gençlerimizin yalnızca teknolojiyle buluştuğu değil, aynı zamanda düşüncelerini projeye, projelerini de somut çözümlere dönüştürdüğü çok değerli bir ortam sunuyor" sözleriyle festivalin niteliğini özetledi.

SANKO olarak bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerin önünü açmak, farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek olmak ve ortaya koydukları projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmanın önemine dikkat çekti. Konukoğlu, dinledikleri projelerin ülkenin geleceği adına umut verici olduğunu söyledi.

Gençlere mesajlar ve öneriler:

Konukoğlu, gençlere yol gösterici öğütler verdi: hedef belirlemek, sabırla çalışmak, başarısızlıklardan ders çıkarmak ve disiplin ile dürüstlüğü elden bırakmamak. "Önemli olan merak etmek, öğrenmek, çalışmak ve vazgeçmemek" ifadeleriyle gençlerin yaklaşımının temel taşlarını özetledi.

Gençlerin çevre, enerji, sağlık, eğitim gibi alanlarda ortaya koydukları çözümlerin değerine vurgu yapan Konukoğlu, her projenin bir deneyim, her denemenin yeni bir öğrenme fırsatı olduğunu kaydetti. Onların heyecanının hem katılımcılar hem de destekleyiciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Konukoğlu sözlerini, ülkenin milli teknoloji hamlesine katkı veren isimlere teşekkür ederek tamamladı. "Ülkemizin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, gençlerimize umut ve heyecan veren Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a teşekkür ediyor, bu yolda ilk meşaleyi yakan merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyorum" dedi.

Festival ziyareti, SANKO'nun gençlerin geliştirdiği fikirleri görünür kılma ve onların proje üretme sürecine destek olma tercihini bir kez daha ortaya koydu. Konukoğlu, gençlerin önündeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri için cesaretlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

SANKO HOLDİNG, GENÇLERİN YENİLİKÇİ FİKİRLERİNİ DESTEKLİYOR

SANKO HOLDİNG, GENÇLERİN YENİLİKÇİ FİKİRLERİNİ DESTEKLİYOR

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Teknofest Güneydoğu'da beş günlük teknoloji şöleni 1 milyon 300 bin kişiyi ağırl...
images

Erdemir, TEKNOFEST Güneydoğu'da çeliğin geleceğini gösterdi
images

Türk Yıldızları yağmura rağmen Malatya semalarına çıktı
images

Teknofest güneydoğu'da ortak duruş: gençlerle dünyaya meydan okumaya hazırız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün römorku devrildi, iki çocuk dahil üç yaralı

Besni gecesi şimşeklerle gündüze dönüştü

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip