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Şahinbey'in gençleri TEKNOFEST Güneydoğu'da başarı rüzgarı estirdi

Şahinbey Belediyesi'nin desteklediği 44 takımdan 36'sı finalist oldu; 13 ekip TEKNOFEST Güneydoğu'da derece ve ödüllerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül aldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Taylan Polat

Şahinbey'in gençleri TEKNOFEST Güneydoğu'da başarı rüzgarı estirdi

Şahinbey desteğiyle TEKNOFEST sahnesi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki kabiliyetlerini sergiledi. Festivale katılan takımlar arasında Şahinbey Belediyesi desteğiyle yarışan ekipler dikkat çekerken; toplam 44 takımdan 36'sı finale kaldı ve 13 takım farklı kategorilerde derece ya da özel ödül elde etti. Başarılı gençler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Bir yıl boyunca süren hazırlık süreçleri sonucunda, Şahinbey destekli ekipler İHA'dan hava savunmaya, blokzincirden roket yarışlarına, sualtı teknolojilerinden otonom araçlara kadar çok sayıda kategoride yarıştı ve önemli sonuçlar elde etti.

Belediyenin katkısı ve başkanın açıklamaları:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, festivalde yarışan 44 takıma yaklaşık 7 milyona yakın destek sağladıklarını vurguladı. Tahmazoğlu, verilen desteğin gençlerin emeğinin karşılığı olduğunu belirterek, "Hepsine helali hoş olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödüllerini alan birincilerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimizin başarıları daim, yolu açık olsun" ifadelerini kullandı. Başkanın açıklaması, belediyenin gençlerin yanında olma stratejisini ve yerel düzeyde sağlanan kaynakların yarışma başarısına etkisini özetledi.

Hazırlık sürecinde takımlar da aldıkları destekten dolayı başkan ve ekibine teşekkür etti; gençler belediyenin katkısını her aşamada yanlarında hissettiklerini belirtti.

Derece alan takımlar ve öne çıkan ödüller:

Şahinbey destekli ekiplerin dereceleri öne çıktı: Şahinbey Belediyesi BİLSEM/Şahinbey Göktürkler Uluslararası İHA Döner Kanat Lise kategorisinde Türkiye birinciliğini kazanırken, Cortera takımı Onkolojide 3T kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Zafer Ay Smurf Hava Savunma kategorisinde, Şahinbey Belediyesi BİLSEM Kuzey Nart ise FPV Drone Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği elde etti.

Diğer dereceler arasında Alpagu UAV (Sabit Kanat İHA), Quantum (Blokzincir), Hazerfen (Robotaksi), Somuncu Baba x Şahinbey (Mavi Vatan Sualtı Yarışmaları Lise) ve AKAY FOF (Roket Yarışması Orta/Yüksek İrtifa) takımlarının Türkiye üçüncülükleri bulunuyor.

Ayrıca Şahinbey Zağanos takımı Mavi Vatan Sualtı Yarışmaları'nda En İyi Yazılım Ödülü'ne layık görülürken, Şahinbey BİLSEM Uluslararası İHA Döner Kanat Lise kategorisinde TUSAŞ Özel Ödülü'nü aldı. Bahçeşehir Koleji Sıfır Nokta Takımı ise En Özgün Robot Ödülü'nün sahibi oldu.

TEKNOFEST Güneydoğu'daki sonuçlar, yerel yönetim desteğiyle gençlerin teknoloji üretme kapasitesinin artış gösterdiğini ve bölgeden çıkacak yeni projelerin önünü açtığını gösteriyor. Şahinbey destekli ekiplerin başarıları, hem yarışma kürsüsünde hem de gelecek proje potansiyelinde takip edilecek bir tablo sundu.

TEKNOFEST’TE ŞAHİNBEY RÜZGARI

TEKNOFEST’TE ŞAHİNBEY RÜZGARI

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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