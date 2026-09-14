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Gölpazarı panayırında esnafın bereketini dileyen kaymakam

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, ilçedeki panayırda meyve ve sebze tezgâhlarını gezip esnafla sohbet etti, panayırın hareketliliğini yerinde gözlemledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölpazarı panayırında esnafın bereketini dileyen kaymakam

Kaymakam Titiz panayırı yerinde inceledi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır kapsamında Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurulan meyve ve sebze tezgâhlarını gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Titiz, stantları tek tek dolaşıp ürünleri inceledi, satıcılarla sohbet etti ve panayır alanındaki hareketliliği yerinde gözlemledi.

Esnafla birebir görüşme:

Kaymakam Titiz, tezgâh sahipleriyle yaptığı görüşmelerde satış ve üretimle ilgili değerlendirmeler aldı; esnafa kolaylık dileyip moral verdi. Ziyarette, esnafın emeğine ve ilçeye katkısına vurgu yapıldı; Titiz, panayırın hem üretici hem de tüketici açısından önemli bir iletişim ve ticaret fırsatı sunduğunu belirtti.

Panayırın sosyal ve ekonomik rolü:

Gölpazarı panayırı, ilçenin köklü gelenekleri arasında yer alıyor ve farklı bölgelerden gelen esnaf ile vatandaşları bir araya getirerek yerel ekonomiye canlılık kazandırıyor. Kaymakam Titiz, "Panayırımız, ilçemizin geçmişten günümüze taşıdığı önemli geleneklerden biri. Esnafımızın emeğini ve vatandaşlarımızın ilgisini yerinde görmekten memnuniyet duyuyoruz. Panayırın ilçemize hareketlilik ve bereket getirmesini temenni ediyor, tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" sözleriyle panayıra verdiği önemi ifade etti.

KAYMAKAM TİTİZ, MEYVE VE SEBZE TEZGÂHLARINI İNCELEDİ

KAYMAKAM TİTİZ, MEYVE VE SEBZE TEZGÂHLARINI İNCELEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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