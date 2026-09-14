Türk Hava Kurumu Samsun şubesinde yeni dönem: İsmail Hut göreve başladı

Türk Hava Kurumu (THK) Samsun Şube Başkanlığı görevine İsmail Hut atandı. Atamanın ardından yaptığı açıklamada Hut, Cumhuriyetin köklü kurumlarından birinde görev almanın hem büyük bir onur hem de önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

görev anlayışı ve öncelikler:

Hut, Türk Hava Kurumu'nun kuruluşu olan 16 Şubat 1925 tarihine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, "İstikbal göklerdedir" ilkesiyle hareket edeceklerini belirtti. Bu mirası koruyup geliştirmeyi, Samsun'da kurumun görünürlüğünü artırmayı ve geleceğin havacılık profillerini oluşturmak için çocuklar ile gençleri havacılıkla buluşturmayı öncelik olarak açıkladı.

Göreve gelir gelmez birlik ve beraberlik çağrısı yapan Hut, şubenin etkinliklerini eğitim, yetiştirme ve tanıtım ekseninde genişletmeyi planladıklarını söyledi. Yerel iş birliği ve gönüllü katılımın önemine dikkat çekerek, projelerin sürdürülebilir olması için toplum desteğinin şart olduğunu ifade etti.

yönetim kurulu kadrosu:

THK Samsun Şube Başkanı İsmail Hutun yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: emekli Osman Kulaberoğlu, iş insanı Seyithan Ekin, Avukat Atakani Ergeni, emekli bürokrat Osman Kandıra, Avukat Fatih Feyiz, iş insanı İlker Semiz ve Mimar Özlem Maraş. Hut, görev dağılımı ve öncelikli projeler üzerinde kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Ayrıca Hut, atamasında kendisine duydukları güven nedeniyle THK Genel Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal, Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Kaya ile yönetim kuruluna teşekkür etti. Yeni dönemin şube, kurum ve Türk havacılığı adına hayırlı olmasını dileyerek, dayanışma içinde kurumun bayrağını daha ileri taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

İsmail Hut ve yönetimindeki kadro, Samsun'da havacılık bilincinin yaygınlaştırılması, eğitim programlarının güçlendirilmesi ve genç yeteneklerin desteklenmesi için somut adımlar atmayı hedefliyor.

TÜRK HAVA KURUMU (THK) SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE İSMAİL HUT ATANDI.