Soma'da kurtuluş coşkusu İrem Derici konseriyle sürdü

Soma’nın 104. kurtuluş yıldönümü müzikle anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Soma Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen konser, düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü anmalarını eğlence ve birliktelikle buluşturdu. Sahne alan İrem Derici seslendirdiği parçalarla kentte toplananlara unutulmaz bir gece yaşattı.

performans ve halkın katılımı:

Konser alanını dolduran vatandaşlar, İrem Derici’nin şarkılarına eşlik ederek kutlamaya canlı bir atmosfer kattı. Program boyunca alanda oluşan renkli görüntüler ve coşkulu anlar, kurtuluş yıldönümünün anlamını müzikle pekiştirdi. Açılışta sanatçıya çiçek ve hediye takdim edilmesi geceye ayrı bir sıcaklık getirdi.

yerel yöneticilerin mesajları:

Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Soma’nın kurtuluşuna da bu yakışırdı. 104. Kurtuluş Günü’müz kutlu olsun. Ben çok uzatmayacağım ama şunu gördüm: Soma çok şanslı. Sercan Başkan gibi bir başkana sahip. Hem sahada çalışıyor hem koşturuyor hem de böyle güzel konserler düzenliyor. Biz de çok şanslıyız. Sercan Başkan gibi bir başkanla el ele güzel işler yapıyoruz. Soma için çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: "13 Eylül Soma Kurtuluş Konseri’nde çok kıymetli bir sanatçıyla, çok değerli bir sesle birlikteyiz. Sevgili İrem Derici bizimle birlikte. Ben kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Sağ olun. Bizleri bugün yalnız bırakmadınız, teşekkür ederiz. Soma’nın kurtuluşu kutlu olsun".

Program, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlanırken, etkinlik hem anma hem de bir araya gelme vesilesi olarak değerlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser, Soma’da kurtuluşun yıl dönümüne müzikal bir vurgu kattı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SOMA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN İREM DERİCİ KONSERİ, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. VATANDAŞLAR, KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜN COŞKUSUNU KONSER PROGRAMIYLA YAŞADI.