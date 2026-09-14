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Derbent tren garı aslına uygun restorasyonla korunuyor

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli'de Osmanlı döneminden kalan Derbent Tren Garı'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Derbent tren garı aslına uygun restorasyonla korunuyor

Derbent tren garında restorasyon çalışmaları incelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli'ye gelerek Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Derbent Tren Garındaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme kapsamında yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

çalışmanın hedefleri:

Restorasyon, yapının tarihi dokusunu korumak, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve binayı aslına uygun şekilde yenilemek amacıyla TCDD ile Kartepe Belediyesi koordinasyonunda yürütülüyor. Değerlendirmelerde uygulama yöntemleri ve korunacak mimari unsurlar ele alındı.

incelemeye katılanlar:

İncelemeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, eski Kocaeli Milletvekili ve eski TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile TCDD 1. Bölge Müdürü Uğur Açıkgöz de katıldı. Çalışmaların son durumu ve koordinasyon süreci yetkililer tarafından Boyraz'a aktarıldı.

Yerinde yapılan değerlendirmeler, restorasyonun planlanan çerçevede ilerlemesi ve tarihi değerlerin korunması amaçlarına odaklandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI OSMAN BOYRAZ(SAĞDA), OSMANLI DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN TARİHİ...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI OSMAN BOYRAZ(SAĞDA), OSMANLI DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN TARİHİ GARDA DEVAM EDEN RESTORASYON ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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