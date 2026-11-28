Zonguldak'ta mavi yengeç gözlemi

Zonguldak açıklarında denizcilik faaliyetlerini sürdüren Şendoğan Arık ve Batur Hamarat, Ege ve Akdeniz'de bilinen mavi yengeci canlı olarak yakaladı. Balıkçılar, yakaladıkları yengeci cep telefonuyla görüntüledikten sonra doğal ortamına geri bıraktı.

Balıkçılardan ilk değerlendirmeler:

Şendoğan Arık, Saros Körfezi ve Ege Denizi'nde sıkça görülen mavi yengecin son yıllarda Marmara Denizi'nde de kayıt altına alındığını belirtti. Arık, denizlerdeki değişime dikkat çekerek, "İki senedir Karadeniz’de ara ara rastlıyoruz. Bazen böyle çıkartıyoruz, görsel amaçlı bir video çekip bırakıyoruz. Ege’de yoğun olarak avlanan sarpa balığı şu anda Karadeniz’de sık olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Yayılım ve korunma vurgusu:

Batur Hamarat ise mavi yengecin Zonguldak dışında Karadeniz'in farklı bölgelerinde de ağlara takıldığını aktardı. Hamarat, "Geçen sene bir tane daha denk gelmiştik, onun da videosunu çekmiştik. Bu sene denk gelen mavi yengeç epeyce de büyüktü. Canlı olarak yakaladık, çekimini yaptık. Daha sonra suya geri bıraktık" ifadelerini kullandı. Ayrıca Hamarat, Marmara'daki avcılık faaliyetlerinin artmasıyla popülasyonun Marmara'dan Karadeniz'e doğru ilerliyor olabileceğini söyledi.

Her iki balıkçı da gözlemlerinden hareketle denizlerdeki tür kompozisyonunda değişiklikler olduğuna dikkat çekti. Hamarat, deniz canlılarının korunmasının önemine değinerek, "Her şekilde doğayı da korumakla mükellefiz. Yeter ki burada yaşayabilsin, üreyebilsin, çoğalabilsin" diye konuştu.

ZONGULDAK'TA BALIKÇILAR, EGE VE AKDENİZ'DE GÖRÜLEN MAVİ YENGECİ CANLI OLARAK YAKALADI. SON İKİ YILDIR KARADENİZ'DE DE BU TÜRE RASTLADIKLARINI BELİRTEN BALIKÇILAR, MAVİ YENGECİN MARMARA DENİZİ'NDEN KARADENİZ'E GEÇMİŞ OLABİLECEĞİNİ İFADE ETTİ.