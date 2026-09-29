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Karşıyaka teknik direktör arayışında yeni rota: Zafer Uysal ile ön görüşme

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör arayışında Zafer Uysal ile ön görüşme gerçekleştirdi; başkan Yiğit Tusder henüz anlaşmanın netleşmediğini açıkladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka teknik direktör arayışında yeni rota: Zafer Uysal ile ön görüşme

kulüpte arayış sürüyor:

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon öncesi teknik direktör arayışını sürdürüyor. Gaziemirspor karşılaşmasının ardından istifa eden Burhanettin Basatemür ile ilişkilerin bugün gerekli belgelerin imzalanmasının ardından resmen sona ermesi bekleniyor. Bu gelişme, yönetimin yeni bir teknik direktör belirleme sürecini hızlandırdı.

başkan tusder'den açıklama:

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündemdeki isimlerden Zafer Uysal ile bir ön görüşme gerçekleştirildiğini doğruladı. Tusder, çıkan "anlaşma sağlandı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu anda resmi bir sözleşme imzalanmadığını vurguladı.

görüşmenin içeriği ve süreç:

Yönetim kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk görüşme olumlu geçti ve taraflar arasında bir fikir alışverişi sağlandı. Ancak kulübün sadece Uysal ile değil, farklı teknik adamlarla da temasta olduğu öğrenildi. Bu çok yönlü değerlendirme süreci, yönetimin hem sportif hedeflere uygun hem de kulüp iç dinamiklerine uyum sağlayacak bir isim seçme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Karşıyaka camiası, mevcut durumun hızla netleşmesini bekliyor; yönetim kurulu kısa süre içinde nihai kararı açıklamayı planlıyor. Resmi imzalar atılmadan önce görüşmelerin tamamlanacağı ve adayların son değerlendirmeye tabi tutulacağı kaydedildi.

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ BAŞKANI YİĞİT TUSDER, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, TEKNİK...

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ BAŞKANI YİĞİT TUSDER, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN ZAFER UYSAL İLE ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ ANCAK HENÜZ BİR ANLAŞMAYA VARILMADIĞINI İFADE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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