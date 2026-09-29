Gelişimi maçtan sonra okuyan takım: Aliağa FK gençlerle yükselişte

Namet Ateş'in değerlendirmesi

Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor karşısında elde edilen galibiyetin ardından takımın önceliğinin gelişim olduğunu belirtti. Ateş, sonuçların maçları bitirdiğini ancak bir takımın gerçek gelişiminin maç sonrasında okunmaya başladığını söyledi.

maçın satır araları:

İzmir ekibi, sezona genç ağırlıklı bir kadroyla başladı ve ilk dört haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 9 puan topladı. Karşılaşmada öne geçtiklerini, penaltıyla eşitlendiklerini ve 90+5'te yeniden lehlerine çevirdikleri mücadelede sadece üç puanın değil, değişen şartlara rağmen oyunun içinde kalabilmenin de önemine dikkat çekildi.

Ateş, “Skorlar maçları bitirir; bir takımın gelişimi ise maçtan sonra okunmaya başlar” sözleriyle performansın kısa vadeli sonucu aşan yönüne vurgu yaptı. Elde edilen istatistikler takımın nerede olduğunu ve eksik noktaları gösteriyor: attığımız 8, yediğimiz 7 gol.

altyapı ve genç oyuncu stratejisi:

Teknik adam, kadro planlamasında yüksek maliyetli isimler yerine genç oyunculara öncelik verdiklerini yineledi. Zorunlu olması beklenen 6 genç oyuncu yerine bu hafta kadroda 9 genç oyuncu bulunmasının kendileri için önemli olduğunu belirtti. Ateş, “Genç oyuncuya alan açmak, geleceği bugünün sorumluluğuna ortak etmektir” diyerek uzun vadeli bakış açılarını özetledi.

Ayrıca Ateş, kazanmanın ya da kaybetmenin bir hüküm olmadığını; aksine ekipteki dönüşümü ve gelişimi anlamaya yardımcı olan göstergeler olduğunu ifade etti. Bu yaklaşım, Aliağa FK'nin hem puan tablosundaki mücadelesini devam ettirirken hem de gelecek vaat eden oyunculara sorumluluk verdiğini gösteriyor.

NAMET ATEŞ: “GELİŞİM MAÇTAN SONRA OKUNMAYA BAŞLAR”