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Ağrı’da yeni okullar kırsalda eğitim altyapısını güçlendiriyor

Tutak ve Doğubayazıt’ta açılan beş yeni okul, Ağrı’nın eğitim altyapısını güçlendiriyor; Vali Önder Bozkurt yatırımların önemini vurguladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 21:10

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ağrı’da yeni okullar kırsalda eğitim altyapısını güçlendiriyor

Ağrı’da beş yeni okul hizmete açıldı

Ağrı’da eğitim yatırımları kapsamında yapımı tamamlanan 5 okul düzenlenen törenle öğrencilere teslim edildi. Açılışlar Tutak ve Doğubayazıt ilçelerinde gerçekleştirildi; programda il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

okullar ve açılış programı:

Tutak ilçesinde Adalet İlkokulu ile açılış yapıldı. Doğubayazıt ilçesinde ise Ortadirek İlkokulu ve Ortaokulu, Cemile Yassuboğa İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu hizmete girdi. Açılış programına Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, il ve ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

yatırımların hedefleri ve vurgular:

Yetkililer yeni tesislerle öğrencilerin daha iyi fiziksel koşullarda eğitim görmesinin amaçlandığını belirtti. Vali Önder Bozkurt konuşmasında eğitim yatırımlarının ülkenin geleceği açısından taşıdığı önemi öne çıkardı ve insana yapılan yatırımın bir milletin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğuna dikkat çekti.

Bozkurt, ülkenin eğitim alanındaki gelişmelerine ilişkin değerlendirmesinde OECD tarafından yayımlanan PISA sonuçlarına atıfta bulunarak okuma ve fen bilimleri alanındaki kazanımlara vurgu yaptı ve matematik alanında da uluslararası standartlara yaklaşma çabalarının sürdüğünü aktardı. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinerek modelin köklerden geleceğe anlayışını, yetkinlik ve erdemi merkeze alan yaklaşımını anlattı.

Vali Bozkurt, modelin sadece bilgi aktarımını değil öğrencilere öğrendiklerini hayat boyu kullanabilme becerisi kazandırmayı hedeflediğini ifade etti. Açılış töreninde konuşulanlar, altyapı yatırımlarının derslik sayısı veya fiziki imkânlardan öte, eğitim kalitesine ve uzun vadeli insani sermaye gelişimine katkısına odaklandığını gösterdi.

Yeni okulların faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve eğitim hizmetlerine erişimin arttırılması bekleniyor. Yerel yetkililer, açılışların takipçisi olacaklarını ve eğitime yönelik yatırımların sürdürüleceğini belirtti.

AĞRI’DA 5 YENİ OKUL KAPILARINI ÖĞRENCİLERE AÇTI

AĞRI’DA 5 YENİ OKUL KAPILARINI ÖĞRENCİLERE AÇTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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