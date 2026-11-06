Düsseldorf'ta 'Almanya Krallığı' davası: iddialar, mali yapılar ve ceza beklentisi

Duruşma süreci ve temel iddialar:

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması, örgütün yöneticileri hakkında yöneltilen ağır suçlamaların gündeme gelmesiyle başladı. Davada sanıklar suç örgütü kurma ve yönetme, ciddi vergi kaçakçılığı ve suç örgütü kapsamında belge sahteciliği iddialarıyla yargılanıyor. Sanıkların her biri için öngörülen azami ceza 10 yıla kadar hapis olarak belirtildi.

Sanık profili ve roller:

Dava dosyasında, örgütün kurucu ortağı ve kendisini "kral" ilan eden Peter Fitzek (61) baş sanık olarak yer alıyor. İddianamede, Fitzek'in 2012 Eylül'inde Almanya Krallığı (KRD) adı altında hayali bir devlet ilan ettiği ve yüzlerce takipçi önünde kendisini kral ilan ettiği ifade ediliyor. Diğer sanıklar arasında Benjamin M. (38), Martin S. (39) ve mali işlerden sorumlu olduğu belirtilen Mathias B. (47) bulunuyor. İddianamede Benjamin M. ve Martin S.'nin Fitzek'in yardımcıları ve örgütün üst düzey yönetimi içinde yer aldığı; Mathias B.'nin 2018'den beri sözde "Reichsbank" ve "Kayıt Bürosu" gibi mali birimlerden sorumlu olduğu kaydedildi.

Örgütün amaçları ve iddia edilen yapılar:

Başsavcılığın iddianamesine göre örgüt, Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içinde bir "rakip devlet" kurmayı ve uzun vadede sınırlarını 1871 Alman İmparatorluğu sınırlarına kadar genişletmeyi amaçlıyordu. Örgütün kendi içinde banka, sağlık ve emeklilik sigortası, sahte kimlik belgeleriyle işleyen pasaport ve kayıt ofisi gibi kurumlar oluşturduğu, ayrıca kendi para birimini piyasaya sürdüğü yer alıyor. İddianamede, Nisan 2025 itibarıyla örgütün 6 bin 300'den fazla kişiye sözde vatandaşlık verdiği ifade edildi.

Mali boyutlar ve deliller:

İddianamede, örgütün 2020-2025 döneminde yasadışı ticari işlemler, bağışlar, hediyeler ve ücretli seminerler aracılığıyla yaklaşık 10 milyon euro gelir elde ettiği; bu gelirlerin vergi makamlarına bildirilmediği ve çalışanların maaş vergileri ile sosyal güvenlik primlerinin ödenmediğinin tespit edildiği yer alıyor. Ayrıca KRD'nin para, arazi ve 7 kilogram altın dahil olmak üzere büyük bağışlar kabul ettiği, ancak bu varlıkların vergilendirilmediği öne sürüldü.

Duruşmanın başlangıcında kimlik tespiti esnasında baş zanlı Fitzek'in kişisel bilgilerinin kayda geçirilmesine itiraz ederek kendisinin "Devlet Başkanı 1. Peter" olarak anılmasını istemesi de duruşma tutanaklarına geçti. Mahkeme sürecinin toplam 52 duruşma şeklinde planlandığı ve kararın Eylül 2027'ye kadar sürebileceği bildirildi.

Hareketin kapsamı ve devletin tepkisi:

Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) verilerine atıfla iddianamede yer alan bilgiler, "Reichsbürger" hareketinin Almanya genelinde büyüklüğüne dair çerçeve sunuyor. BfV'ye göre kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" olarak görenlerin sayısı yaklaşık 23 bine ulaşırken, bunlardan 2 bin 100'ünün şiddet kullanmaya hazır olduğu belirtiliyor. Hareketin içindeki bazı grupların monarşi fikrine bağlı olduğu, bazılarının Nazi yanlısı görüşler taşıdığı veya Almanya'nın hâlâ askeri işgal altında olduğuna inandığı kaydediliyor.

Bu kapsamda, Almanya'da "Reichsbürger" hareketine ait en büyük yapı olarak tanımlanan "Almanya Krallığı"nın tüm faaliyetleri, Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Mayıs 2025 tarihinde yasaklanmıştı. Davanın seyrine göre bu yasaklamanın ve iddianamedeki mali ve örgütsel tespitlerin mahkeme kararına nasıl yansıyacağı, ilerleyen duruşmalarda netleşecek.

PETER FİTZEK