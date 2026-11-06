Denizli’nin sağlık altyapısında yeni dönem: devlet hastanesi hizmete girdi

Denizli devlet hastanesi resmi olarak açıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Denizli Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık altyapısına yaptığı yatırımları ve Denizli'nin bu dönüşümdeki yerini anlattı. Bakan Memişoğlu, 28 şehir hastanesinin hizmete alınmasıyla başlayan sürecin, hastane yatırımlarının hızla devam ettiğini gösterdiğini belirtti ve kentin sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme girdiğini söyledi.

tesisin teknik özellikleri:

Açılışını yapılan Denizli Devlet Hastanesi, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olup, 92 poliklinik, 14 ameliyathane ve 110 yoğun bakım yatağı ile uzun yıllar hizmet verecek şekilde tasarlandı. Hastanede ayrıca 391 araçlık otopark bulunuyor ve teknolojik altyapı en yeni tıbbi cihazlarla donatıldı; Denizli'de ilk olan yapay zekâ destekli yeni nesil MR sistemi de bu tesiste hizmete sunuldu.

bölgesel kapasite, istihdam ve gelecek planları:

Memişoğlu, son bir yılda devlet hastaneleriyle birlikte 9 bin 500 yatak kapasiteli 34 hastanenin tamamlandığını aktardı. 2027 hedefleri arasında İstanbul Sancaktepe, Rize Recep Tayyip Erdoğan ve Sakarya şehir hastanelerinin de bulunduğu 46 yeni hastanenin hizmete açılması yer alıyor. Denizli özelinde Bakan, inşaatı süren ve 2027'de tamamlanması hedeflenen bin yataklı Denizli Şehir Hastanesi ile kentin sağlıkta bölgesel bir şifa merkezi haline gelmesinin amaçlandığını söyledi.

Denizli'ye son çeyrek asırda 15 yeni hastane ve 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kazandırıldığını; şehirde toplam yatak kapasitesinin 3 binin üzerine çıktığını belirten Memişoğlu, yalnızca son iki yılda 600’den fazla hekim ve 175 sağlık çalışanının göreve başladığını ifade etti. Çameli, Kale, Servergazi ve Güney ilçelerinde planlanan beş yeni hastane ve diğer sağlık yatırım projelerinin de sürdüğünü açıkladı.

sağlık turizmi, esenlik merkezleri ve yerli üretim hedefi:

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık turizminde elde ettiği ivmeyi değerlendirirken 2025'te 2 milyon 600 bin ziyaretçinin sağlık hizmeti almak için ülkeyi tercih ettiğini hatırlattı. Sağlık turizmi altyapısının güçlendirilmesi amacıyla USHAŞ yeniden yapılandırıldı ve mevzuat güncellendi. Sağlıklı yaşamı desteklemeye yönelik bir uygulama olarak hayata geçirilen Esenlik Merkezleri'nden 13 tanesinin hizmet vermeye başladığını, bunların 8'inin Antalyada bulunduğunu söyledi. Bu merkezlerde fizyoterapist, psikolog ve diyetisyen desteğiyle koruyucu ve yaşam boyu sağlık programları uygulanacak.

Üretim ve Ar-Ge vurgusu da yapan Memişoğlu, yerli tıbbi cihazdan ilaca kadar üretim çabalarını ve Bakanlığın öncülüğünde TÜSEB ile Pamukkale Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolünü hatırlattı. Vatandaşlara ve üreticilere yönelik çağrı yaparak uretensaglik.gov.tr adresinde fikirlerini paylaşmaya davet etti.

Memişoğlu ayrıca, ülke genelinde birinci basamak sağlık tesisleri başta olmak üzere 1.217 yatırımın sürdüğünü, bunun 486'sının inşaat aşamasında olduğunu belirterek sağlık altyapısının çok yönlü geliştirildiğini ifade etti.

açılış töreni ve yerel değerlendirme:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger de törende şehir hastaneleri vizyonunun önemine değinerek, Denizli Devlet Hastanesi'nin kent için bir kazanım olduğunu vurguladı. Köşger, şehir hastanesinin hizmete girmesiyle sunulan hizmetlerin daha da yükseleceğini belirterek, Denizli Devlet Hastanesi için 'Denizli’mize hayırlı uğurlu olsun' dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle hastanenin açılışı gerçekleştirildi ve ardından tesiste incelemeler yapıldı. Açılış, kentin sağlık hizmetlerinde kapasite, teknoloji ve koruyucu sağlık odaklı yaklaşım açısından yeni bir adım olarak değerlendirildi.

Denizli Devlet Hastanesi, hem şehir içi hizmet erişimini artıracak hem de planlanan şehir hastanesiyle birlikte bölgesel sağlık sunumunu güçlendirmesi beklenen bir yatırım olarak öne çıkıyor.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, DENİZLİ DEVLET HASTANESİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, SON ÇEYREK ASIRDA TÜRKİYE GENELİNDE 28 ŞEHİR HASTANESİNİN HİZMETE ALINDIĞINI BELİRTEREK, BİN YATAKLI DENİZLİ ŞEHİR HASTANESİ İLE KENTİN SAĞLIKTA BÖLGESEL BİR ŞİFA MERKEZİ HALİNE GELECEĞİNİ VURGULADI.