Mersin'de çarpışmada otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi

Kaza yerinde yaşananlar:

Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında yurt kavşağında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilin tekeri koparken araç hurdaya döndü, kamyonet ise devrildi.

Kaza sırasında sürücü olarak belirtilen M.K.Ç. idaresindeki 34 NAN 136 plakalı otomobilin D-400'e çıktığı sırada, B.E. yönetimindeki 33 VBR 42 plakalı kamyonetle çarpıştığı öğrenildi.

Müdahale ve ulaşım:

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan toplam 3 kişi hafif yaralandı ve ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak, araçların çekilmesine kadar ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Yetkililer kaza nedeniyle yolun geçici süreliğine aksadığını bildirdi.

Çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı; ekiplerin çalışması sonucu bölgede trafik normal akışına döndü.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE ÇARPIŞAN ARAÇLARDAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNERKEN, KAMYONET İSE DEVRİLDİ. KAZADA 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI.