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Kayseri son görevini yerine getirdi: Serkan Önder dualarla uğurlandı

Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, Kayseri'de düzenlenen törenle gözyaşları içinde toprağa verildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:53

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri son görevini yerine getirdi: Serkan Önder dualarla uğurlandı

Kayseri'de son görev:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde 12 Kasım akşamı meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dört askerden biri olan Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

uğurlama töreninin akışı:

Şehidin naaşı, Kayseri protokolü tarafından karşılanmak üzere 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'ne getirildi. Al bayrağa sarılı tabut önce baba ocağına götürülerek helallik alındı. Daha sonra tabut, namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi; burada aile yakınları ve vatandaşlar tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından naaş, askeri tören eşliğinde son yolculuğu için taşındı ve şehitlikte toprağa verildi. Tören boyunca askeri tören ve dini ritüellerin sırayla uygulandığı belirtildi.

katılımcılar ve törenin önemi:

Cenaze törenine katılanlar arasında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Tören, hem devlet protokolünün hem de yerel halkın şehide saygı duruşu olarak gerçekleşti; aile ve yakınları tören boyunca duygusal anlar yaşadı. Şehidin naaşı, kılınan namaz ve askeri törenin ardından Kartal Şehitliği'ne defnedildi.

MALATYA&#039;DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ SERKAN ÖNDER...

MALATYA'DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ SERKAN ÖNDER, MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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