Ak Parti heyeti küçük sanayi sitesinde esnafın taleplerini yerinde dinledi

Esnafla yerinde görüşmeler yapıldı

AK Parti teşkilatı, Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek bölge esnafıyla bir araya geldi. Heyette Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan bulundu. Ziyaret sırasında iş yerleri tek tek gezilerek esnafın talep ve sorunları dinlendi.

Toplantıda, esnafın günlük işleyişi, ticari hayatı etkileyen sorunlar ve kent ekonomisine dair gözlemler üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Heyet, yapılan görüşmelerde ortaya çıkan öncelikli talepleri not alarak çözüm yolları üzerinde değerlendirme yaptı.

saha çalışmasının kapsamı ve raporlama

Davut Gürkan, şehir buluşmaları kapsamında Bursa'nın 17 ilçesinde teşkilat mensuplarıyla sahada olduklarını vurguladı. Gürkan, Bursa genelinde 2 bin 932 ilçe yöneticisi ve teşkilat mensubunun aktif görev yaptığını belirterek, vatandaşların taleplerinin sistematik olarak kayıt altına alındığını ve raporlandığını söyledi.

Alınan geri bildirimlerin genel merkeze iletildiğini belirten Gürkan, bu veriler doğrultusunda politika oluşturulmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Ayrıca saha çalışmalarına destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya teşekkür etti.

Parlamentoda takip ve yerel beklentiler

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise ziyaret kapsamında vatandaşların beklentilerine cevap verecek adımlar attıklarını, bu konuları parlamentoda da takip ettiklerini ifade etti. Kılıç, saha bulgularının yasama ve politika süreçlerine taşınmasının önemine dikkat çekti.

Görüşmeler, hem esnafın acil ihtiyaçlarını ortaya koyması hem de uzun vadeli çözüm önerilerinin değerlendirilmesi açısından değerlendirildi. Heyet, ziyaretin sonunda esnafla daha kapsamlı iletişimi sürdüreceklerini ve raporlanan taleplerin takipçisi olacaklarını belirtti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA VE AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, NİLÜFER İLÇESİNDEKİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE ESNAFI ZİYARET EDEREK TALEP VE SORUNLARINI DİNLEDİ.