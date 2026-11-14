Bolu ev sahipliğinde Balkanların wushu buluşması

Bolu'da şampiyona açılışı gerçekleştirildi

Bolu, 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyona 21 ülkeden toplam 2 bin 600 sporcu ve katılımcı katıldı. Şampiyona, düzenlenen açılış seremonisiyle start aldı ve kentteki spor etkinlikleri kısa süre içinde yoğun ilgi gördü.

açılış seremonisi ve verilen mesajlar:

Açılış seremonisi, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bir otelde yapıldı. Programa Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler katıldı. Konuşmalarda şampiyonanın uluslararası spor ilişkilerine katkısına ve sporun milletler arasındaki bağları güçlendiren rolüne vurgu yapıldı.

Seremoni sırasında, bölgede yaşanan insani krizlere dikkat çekilerek özellikle Filistin'de yaşanan insanlık dramı hatırlatıldı. Organizasyon konuşmacıları, barış, dayanışma ve kardeşlik temalarını ön plana çıkararak sporun sadece rekabet olmadığını; farklı milletleri ortak değerlere bağlayan evrensel bir güç olduğunu belirtti.

müsabakalar ve kapanış takvimi:

Şampiyona kapsamında farklı kategorilerde müsabakalar düzenlenecek ve sporcular madalya için mücadele edecek. Uluslararası düzeyde gerçekleşen organizasyon, Bolu'nun spor etkinlikleri açısından önemini artırırken, katılımcılar arasındaki sportif dostlukların güçlenmesi hedefleniyor. Şampiyona, ödül töreninin ardından 17 Kasım'da sona erecek.

BOLU, ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ OLAN 9. AÇIK BALKAN WUSHU KUNG FU ŞAMPİYONASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 21 ÜLKEDEN 2 BİN 600 SPORCU VE KATILIMCININ YER ALDIĞI ŞAMPİYONA, DÜZENLENEN AÇILIŞ SEREMONİSİYLE BAŞLADI.