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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi cumartesi göz polikliniğiyle erişimi kolaylaştırıyor

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hafta içi yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak için göz polikliniğini Cumartesi günü de açtı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi cumartesi göz polikliniğiyle erişimi kolaylaştırıyor

cumartesi göz polikliniği uygulaması:

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hafta içi yaşanan hasta yoğunluğunu azaltmak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla göz polikliniğini Cumartesi günü de hizmete açtı. Uygulama, hafta içi mesaiye yetişemeyen vatandaşlara alternatif sunmayı hedefliyor.

Hizmetten özellikle hafta içinde iş nedeniyle randevu alamayanlar ile kamu personeli, asker ve polis gibi mesai nedeniyle kısıtlanan gruplar yararlandı. Hastane yetkilileri, Cumartesi hizmetinin vatandaşların zamanlama esnekliğini artırdığını belirtti.

ziyaret ve sahadan geri bildirimler:

Uygulamanın ardından Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. İlker Uluçay ve Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Orhan Büdün polikliniği ziyaret etti. Ziyaret sırasında görevli hekimlerle ve hastalarla bir araya gelen yetkililer, sunulan hizmetin işleyişi hakkında bilgi aldı ve hasta memnuniyeti ile talepleri dinledi.

Hekimler, Cumartesi mesaisinin düzenli planlanması halinde hem randevu bekleme sürelerini kısaltacağını hem de polikliniklerin iş yükünü dengeli hale getireceğini ifade etti.

devamlılık ve hizmet hedefleri:

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, vatandaş memnuniyetini artırmak ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini yükseltmek amacıyla benzer uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, gelen geri bildirimlere göre uygulamanın kapsamını ve düzenini değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından başlatılan bu düzenleme, erişilebilirlik odaklı hizmet anlayışının bir parçası olarak sunulmaya devam edecek.

SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDEN HAFTA SONU GÖZ POLİKLİNİĞİ HİZMETİ...

SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDEN HAFTA SONU GÖZ POLİKLİNİĞİ HİZMETİ VERİLİYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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