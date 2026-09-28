Kilis’te trafik bilinci güçlendiriliyor: 4 bin 64 öğrenci uygulamalı eğitim aldı

kilis’te eğitim buluşması:

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında Vali Ömer Kalaylı, Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cengiz Yanık, İl Millî Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz ve AFAD İl Müdürü Arif Mencik ile birlikte Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda öğrencilerle bir araya geldi.

eğitimin içeriği ve uygulaması:

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ndaki uygulamalı eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli geçiş kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Parkın sunduğu uygulama alanlarında öğrenciler hem teorik bilgiyi hem de pratik davranışları deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

hedef ve yaygınlaştırma planı:

Çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 38 okuldan 4 bin 64 öğrenci trafik eğitimiyle buluşturuldu. Yetkililer, Kilis merkezden köylere kadar tüm çocukların trafik bilinciyle buluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

KİLİS'TE 38 OKULDAN 4 BİN 64 ÖĞRENCİYE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.