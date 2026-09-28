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Halil Umut Meler Çekya ile İngiltere maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere arasındaki maçı Prag'daki Fortuna Arena'da yönetecek.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Halil Umut Meler Çekya ile İngiltere maçında düdük çalacak

Halil Umut Meler'e uluslararası atama

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşmanın orta hakemi olarak görevlendirildi.

maç detayları:

Karşılaşma, Çekya'nın başkenti Prag'taki Fortuna Arena'da yarın saat TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka UEFA takviminde kritik bir randevu olarak yer alıyor.

hakem triosu ve VAR ekibi:

Meler'in saha içindeki yardımcıları olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

Video yardımcı hakem sisteminde ise Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR görevini üstlenecek.

Bu atama, Halil Umut Meler'in uluslararası maçlardaki sorumluluklarını sürdürdüğünü gösteriyor ve turnuva organizasyonun hakem kadrosundaki rolüne işaret ediyor.

FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER (ARŞİV)

FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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