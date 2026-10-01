Kırşehir'in UNESCO unvanı festivallere taşıdı: müzik aletlerine ve eğitime ilgi arttı

Kırşehir'de festivaller müzik ekosistemini canlandırdı

UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip Kırşehir, valilik ve belediyeler ile merkez ilçe belediyelerinin düzenlediği festival ve etkinliklerle yeniden müzik sektörünün odağı haline geldi. Saz yapımcıları ve müzik market işletmecileri, organizasyonların hem satışlara hem de müzik eğitimine yönelik taleplere doğrudan yansıdığını belirtiyor.

Festivallerin ticari etkisi:

Müzik market işletmecisi Aydın Akagündüz, gerçekleştirilen organizasyonların müzik aletleri satışı ve eğitim talebini artırdığını söyledi. Akagündüz, "Bu süreç bizim için faydalı oldu. Müzik aletleri satışı ve eğitim alanında çok sayıda müşterimiz geldi. Düzenlenen festivaller talepleri artırdı" ifadelerini kullandı. Etkinliklerin özellikle küçük yaş gruplarını hedefleyen programları, aileleri enstrüman alımı ve kurslara yönlendirdi.

Ailelerin bakış açısı ve eğitim tercihi:

Festivallerin yanı sıra artan görünürlük, ailelerin müziğe bakışını değiştirdi. Akagündüz, geçmişte 'Abdallar' olarak anılan kuşaklarda müzik eğitiminin daha çok aile içinde aktarıldığını; günümüzde ise nota temelli ve bilinçli eğitimle yöneldiğini vurguladı: "Artık insanlar bilinçlendi ve notalar üzerinden bilinçli eğitim alıyorlar. Aileler çocuklarını müzik ortaokullarına, sonrasında da güzel sanatlar fakültelerine gönderiyorlar".

Kırşehir'de düzenlenen festival ve kültür-sanat etkinlikleri, kentin müzik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına ve müzik eğitimine yönelik ilginin artmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

KIRŞEHİR'DEKİ FESTİVALLER MÜZİK ALETLERİNE İLGİYİ ARTIRDI