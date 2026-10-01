Dolar 49,0297 +0,03%
Euro 55,4632 -0,15%
Bist 12.330,79 +3,21%
Altın Gram 6.640,49 +0,62%
EUR/USD 1,1291 -0,38%
Brent Petrol 100,12 +2,13%
--°

Çağatay hanlığı ekonomisine ilişkin kapsamlı araştırma yayımlandı

Dr. Fatih Orta, Çağatay Hanlığı'nın ekonomik yapısını, İpek Yolu'ndaki rolünü ve para darbını inceleyen kitabını Selenge Yayınevi'nden yayımladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çağatay hanlığı ekonomisine ilişkin kapsamlı araştırma yayımlandı

Dr. Fatih Orta'nın yeni iktisadi çalışması

Balıkesirli tarihçi yazar Dr. Fatih Ortaın ilk araştırma kitabı, Selenge Yayınevi tarafından yayımlandı. Çalışma, Çağatay Hanlığı döneminin ekonomik hayatını merkezine alarak klasik dönem Moğol tarihine dair eksik kalan yönlere ışık tutmayı amaçlıyor.

Araştırmanın kapsamı:

Dr. Orta, kitabında Çağatay Hanlığındaki temel iktisadî faaliyetleri, hanlığın İpek Yolundaki konumu ve rolünü, Çağatay şehirlerinin durumunu ve para darbı ile ilgili meseleleri ayrıntılı biçimde ele alıyor. Yazar, kaynak yetersizliğinin bu alanı zayıf bıraktığını belirterek, çalışmanın bu boşluğu doldurma amacında olduğunu vurguluyor.

Araştırma yöntemleri ve kaynak sorunu:

Kitap, uzun süreli saha çalışması ve kaynak taramasının sonucu olarak hazırlandı. Dr. Orta, mevcut kaynakların sınırlılığına rağmen dönemin ekonomik yapısını yeniden kurmaya yönelik metodolojik bir çaba sergiledi ve bulgularını sistematik biçimde okuyucuya sundu.

Önceki çalışmalar ve izlenecek yol:

Bu eser, yazarın daha önce akademik mecralarda yayımladığı makaleleriyle örtüşen ve tamamlayan bir nitelik taşıyor. Aralarında Çağatay Hanlığı'nda Vergi, Çağatay Hanlığı Tarihinde Karşı Şehrinin Yeri ve Önemi, Çağatay Hanlığı'nın Sosyal ve Kültürel Yapısı Üzerine ile Çağatay Hanlığı'nda (1227-1370) Kebek Han (1319-1326) ve Faaliyetleri başlıklı çalışmaları bulunan Dr. Orta, Türk ve Moğol tarihine dair araştırmalarına ara vermeden devam edeceğini açıkladı.

Kitap, Çağatay Hanlığı'nın ekonomik yönlerini merak eden akademisyenler ve tarih meraklıları için kaynak niteliğinde bir başvuru olarak öne çıkıyor.

BALIKESİRLİ TARİHÇİ YAZAR DR. FATİH ORTA

BALIKESİRLİ TARİHÇİ YAZAR DR. FATİH ORTA

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Liseli gençler Aydın Gençlik Merkezi'ni keşfetti: eğitim ve oyun bir arada
images

İş Sanat 27. sezonunda Viktoria Mullova, BİFO ve dünya yıldızlarını ağırlıyor
images

Edirne’de kuşaklararası dayanışma ön plandaydı: yaşlılar ve gençler birlikte yür...
images

Kırşehir'in UNESCO unvanı festivallere taşıdı: müzik aletlerine ve eğitime ilgi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Selatin tünelinde arkadan çarpışma trafiği aksattı, bir kişi yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 5.5 milyon liralık kablo hırsızlığı: bir şüpheli tutuklandı

Doğanşehir'de yağışta kayan tır bariyerler üzerinde askıda kaldı

Kırsal öncelikler sahada tespit edildi: Sarıkamış kaymakamı üç köyde vatandaşlarla buluştu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı