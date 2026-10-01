Çağatay hanlığı ekonomisine ilişkin kapsamlı araştırma yayımlandı

Dr. Fatih Orta'nın yeni iktisadi çalışması

Balıkesirli tarihçi yazar Dr. Fatih Ortaın ilk araştırma kitabı, Selenge Yayınevi tarafından yayımlandı. Çalışma, Çağatay Hanlığı döneminin ekonomik hayatını merkezine alarak klasik dönem Moğol tarihine dair eksik kalan yönlere ışık tutmayı amaçlıyor.

Araştırmanın kapsamı:

Dr. Orta, kitabında Çağatay Hanlığındaki temel iktisadî faaliyetleri, hanlığın İpek Yolundaki konumu ve rolünü, Çağatay şehirlerinin durumunu ve para darbı ile ilgili meseleleri ayrıntılı biçimde ele alıyor. Yazar, kaynak yetersizliğinin bu alanı zayıf bıraktığını belirterek, çalışmanın bu boşluğu doldurma amacında olduğunu vurguluyor.

Araştırma yöntemleri ve kaynak sorunu:

Kitap, uzun süreli saha çalışması ve kaynak taramasının sonucu olarak hazırlandı. Dr. Orta, mevcut kaynakların sınırlılığına rağmen dönemin ekonomik yapısını yeniden kurmaya yönelik metodolojik bir çaba sergiledi ve bulgularını sistematik biçimde okuyucuya sundu.

Önceki çalışmalar ve izlenecek yol:

Bu eser, yazarın daha önce akademik mecralarda yayımladığı makaleleriyle örtüşen ve tamamlayan bir nitelik taşıyor. Aralarında Çağatay Hanlığı'nda Vergi, Çağatay Hanlığı Tarihinde Karşı Şehrinin Yeri ve Önemi, Çağatay Hanlığı'nın Sosyal ve Kültürel Yapısı Üzerine ile Çağatay Hanlığı'nda (1227-1370) Kebek Han (1319-1326) ve Faaliyetleri başlıklı çalışmaları bulunan Dr. Orta, Türk ve Moğol tarihine dair araştırmalarına ara vermeden devam edeceğini açıkladı.

Kitap, Çağatay Hanlığı'nın ekonomik yönlerini merak eden akademisyenler ve tarih meraklıları için kaynak niteliğinde bir başvuru olarak öne çıkıyor.

BALIKESİRLİ TARİHÇİ YAZAR DR. FATİH ORTA